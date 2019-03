Nederland huilt mee: 94-jarige Koos wordt na meer dan 50 jaar herenigd met zijn broers en zussen in tv-show Suzanne Borgdorff

21 maart 2019

16u12

Bron: AD 0 TV Waar familieherenigingen in het Nederlandse programma ‘Love is in the Air’ normaal gesproken hartverwarmend zijn, had die van de familie Vorstenbos een ietwat triest randje. De 94-jarige Koos werd in Kaapstad opgezocht door zijn broer en acht zussen, om hem naar alle waarschijnlijkheid voor de laatste keer te omhelzen. Het zorgde voor emotionele momenten in de show van Robert ten Brink.

Koos pakte na de Tweede Wereldoorlog in 1953 met zijn vrouw Nelly de boot naar Zuid-Afrika om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Hij liet maar liefst 17 broers en zussen in Nederland achter. Vandaag de dag woont het echtpaar in Constantia, een rustige wijk van Kaapstad aan de achterkant van de Tafelberg. Het was zijn jongste zus Astrid die de redactie van ‘Love is in the Air’ een smeekbede stuurde om de overgebleven zussen (in totaal acht) en broer Bertus met Koos te herenigen. “Hij is zelf te oud om naar Nederland te komen. En acht ouderen naar Zuid-Afrika brengen... Ik dacht: de enige die dat kan doen is presentator Robert ten Brink”, aldus Astrid.

Eenmaal in Zuid-Afrika blijkt dat de ontmoeting de laatste zal zijn. “Je bent blij dat je er naartoe gaat, maar je ziet op tegen de dag dat je weggaat. Dan zie je hem nooit meer in het echt”, merkt een zus op. Ook Bertus moet even slikken. “Ik heb al een paar keer afscheid van hem genomen. Dat ga ik nu voor de vierde keer doen. Dat kan ik ze dadelijk wel vertellen, dat het echt heel moeilijk gaat worden.”

Hemel

Voor de bijzondere ontmoeting heeft dr. Love te maken met de enige tijdsdruk, want Koos is elke dag tussen 13.00 en 16.00 uur ‘niet te spreken’ omdat hij dan rust. “Dan maken we hem wakker!”, luidt het plan van een zus. Als een ander opmerkt dat haar oudste broer dan misschien denkt dat hij ‘in de hemel is’, schiet de hele familie in de lach.



Koos, die thuis nog altijd Hollands praat, ontvangt Ten Brink met open armen. Na een praatje over zijn leven in Kaapstad, legt de presentator rustig uit wat er komen gaat. “Nu ga ik je iets heel belangrijks vertellen. Want, beste Koos, wij hebben Astrid meegenomen. We hebben Gea en Gerda en Bertus meegenomen. Ze zijn er met zijn achten. Ze zijn er allemaal en ze staan hier buiten te wachten.’’ Koos gelooft er niets van. “Je praat nonsens. Dat is toch niet waar? Hoe kan dat nou?” Als hij zijn zussen in zijn armen sluit en Bertus in tranen uitbarst: “Hoe is het mogelijk? Komt er zo maar eentje binnenlopen.”



Kijkers laten zich via Twitter enthousiast uit over Koos’ goede gezondheid. “Wat een vitale man”, schrijft iemand. Ook hopen kijkers ‘ook zo goed’ 94 jaar te worden. “Wat mooi toch dat vroeger gezinnen groot waren. Deze ‘oude’ mensen zijn nooit eenzaam op hun oude dag. Dik in de 80 en dan nog met 8 zussen zijn! Wat een rijkdom”, laat een andere kijker weten.

‘Love is in the Air’, waarin mensen worden gevolgd met familieleden in verre landen die ze niet makkelijk zelf kunnen bezoeken, ging in februari het zevende seizoen in. Het programma trekt elke week gemiddeld 1 miljoen kijkers.

#loveisintheair Wat mooi toch dat vroeger gezinnen groot waren. Deze "oude" mensen zijn nooit eenzaam op hun oude dag. Dik in de 80 en dan nog met 8 zussen zijn! Wat een rijkdom. Rineke(@ TonneDer) link

Jeetje wat ziet die man er goed uit voor z’n leeftijd! Zo wil ik ook wel 94 worden! #loveisintheair 'kimberleeey(@ KusKimberleeeyx) link

Na deze vakantie zullen broer en zussen hun oudste broer van 93 jaar waarschijnlijk nooit meer in het echt zien... 😢 Vanavond om 20:30 #LoveIsInTheAir #LIITA 608 Likes, 3 Comments - RTL 4 (@rtl4) on Instagram: "Na deze vakantie zullen broer en zussen hun oudste broer van 93 jaar waarschijnlijk nooit meer in..."