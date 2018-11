Nederland delft opnieuw het onderspit: het beste uit aflevering 21 van ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

20 november 2018

22u50 0 TV Derde Nederlander in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ en derde exit meteen bij de eerste deelname. De Hollanders doen het echt niet goed dit jaar. Sluwe Nederlander Hugo Borst had het door, nadat hij was uitgeschakeld door Wouter Vandenhaute. “Is het niet een heel sluwe manier om ons te bashen?”, klonk het. En Rani, die stoomt gewoon door naar een zesde deelname.

Schrijver en voetbalanalist Hugo Borst had en heeft, op zijn nationaliteit na, niks gemeen met Brigitte Kaandorp en Youri Mulder. Laatste twee bakten er totaal niks van in de VIER-quiz. Een aanfluiting en een quiz onwaardig. Borst speelde wél mee. Misschien een tikkeltje te nonchalant, op zijn Hollands dus, een beetje te ver van de doorsnee Vlaams getinte vragen, maar wel geestig en bij de les toen de filmpjesronde begon. Dat had die dus goed begrepen. Zo goed zelfs dat hij niet eens laatste eindigde in het reguliere spel. Die plaats was weggelegd voor Wouter Vandenhaute. Die kon zijn vel enkel redden omdat Borst in de finale het gemakkelijke woord ‘Festival’ niet gaf bij de vraag wat hij wist over Woodstock. Waarna Wouter netjes uitspeelde met twee goede antwoorden over Chopin en dan handig stop zegde. Op één seconde kon Borst niks meer aanvangen. Het zorgde voor wat verwarring in de tv-studio en amper applaus van het wat verbauwereerde publiek. Dat het ‘met de hakken over de sloot’ was besloot Vandenhaute. En dat hij daarbij heel erg juist zat. Toch blijft de boodschap voor de makers om bij een volgende seizoen niet zo nodig de doos met obligate Hollanders te openen.

Herman Brusselmans zetelde nog eens in de jury en eiste, bij gebrek ook aan stress en spanning in de quiz, zijn hoofdrolletje op. Hij haalde al zijn favoriete thema’s boven en bracht die één na één, de ene nog wat grover dan de andere.

Het siert dan weer de ‘Slimste Mens’-hoofdrolspelers dat ze alsmaar eerlijker worden. Herman Brusselmans en Barbara Sarafian raken stilaan op jaren en maken geen geheim meer van hun bril. Hugo Borst en Rani De Coninck aanvankelijk wel, maar om te winnen wordt elke gêne over boord gekieperd.

De leukste quotes

Hugo Borst: “Onmogelijk om ‘De Slimste Mens’ te worden. Iedereen denkt dat ik veel weet, maar uiteindelijk komt er een bittere teleurstelling. Ik heb een fatalistische insteek. Dan kan het enkel beter worden, maar vandaag heb ik er geen goed oog op.”

Hugo Borst: “Borsten googelen is een deel van mijn seksleven. Ik ben bijna dertig jaar getrouwd.”

Erik Van Looy: “Er hebben dit seizoen al twee Nederlanders meegedaan. Ze hebben het allebei fantastisch gedaan, maar ze lagen er na één keer uit. Ze waren wel heel leuk.”

Hugo Borst: “Ik heb geen moeite met ouder worden, maar ’s morgens als je in de spiegel kijkt zie je toch een oude rotkop.”

De leukste quotes van Herman Brusselmans

“Zelfs ik niet”, op de vraag of er iemand zou zijn die alle boeken van Herman Brusselmans zou gelezen hebben.

“Ondanks het feit dat Rani naar de zestig gaat, blijft ze er fantastisch uitzien.” (Rani is 48 jaar)

“Ik ontbijt met een kop koffie, een sigaret en Lena achterwaarts in de poes naaien. Dus ik ontbijt soms drie keer per dag. Mijn ontbijt is om half drie, half zes en half negen.”

“Uw poes is verschillende keren gekloond” (nadat Barbara Sarafian meegaf dat ze haar poes liefst zou laten klonen).

“Ik heb één keer op de bank gezeten. Toen ik met een stuk in mijn kloten op het dak van de Fortis bank was gekropen.”

“Heeft het wel bestaan? Het sexappeal van Véronique De Kock. Dat is een ex-miss België. Van 1954, geloof ik.”

“Mijn tante Sonja heeft zoveel plastische chirurgie gehad dat als ze haar wenkbrauwen fronst haar gat opengaat.”

Kantelmomenten

Rani trekt van bij de start het spel naar zich toe. Goeie ‘3-6-9’, een sterke Rani die zowel bij ‘Open Deur’ als ‘Puzzel’ veel tijd van de anderen inpikt.

Bij aanvang van de fotoronde staat Wouter zelfs 1 seconde onder de beginscore.

Geen van de kandidaten doet het geweldig in de fotoronde.

Wouter lijkt alweer de filmpjestruc te doen met een perfecte 150 seconden bij zijn filmpje. Maar hij blokkeert bij de filmpjes van Hugo en Rani, zodat zij toch met de overwinning gaat lopen.

In de finale zijn Hugo en Wouter aan elkaar gewaagd. Maar met een score 41-26 speelt Wouter het handig door twee antwoorden te geven en onmiddellijk te stoppen. In de nabeurt kan Hugo niks meer doen en verliest hij. Een atypisch einde wat voor enige verwarring zorgt.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Rani De Coninck 324 sec.

2. Hugo Borst 282 sec.

3. Wouter Vandenhaute 243 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 12 deelnames, 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen 8 deelnames, 4 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Rani De Coninck 4 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen

4. Saartje Vandendriessche 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Wouter Vandenhaute 3 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen

6. Michèle Cuvelier 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Omar Souidi 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

8. Viktor Verhulst 3 deelnames, 0 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Staatsecretaris Sven Gatz