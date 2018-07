Nationale televisiezenders slaan de handen in elkaar voor huldiging Rode Duivels DBJ

13 juli 2018

16u34 2 TV Zondagmiddag wordt er op VTM, VRT, RTL en RTFB een live-programma uitgezonden rond de huldiging van de Rode Duivels. Het zal 'Bedankt Duivels!' heten en volgt alle festiviteiten die in het land georganiseerd worden.

Om 11u55 start 'BEDANKT DUIVELS!' rond de feestelijke intocht van de Rode Duivels in Brussel. Het programma zal worden uitgezonden door VTM en VRT, maar ook door RTL en RTBF, de Waalse commerciële en openbare omroep. Fans kunnen live de hulde aan de nationale ploeg volgen, en zitten op de eerste rij als de Duivels worden ontvangen bij Koning Filip op het Kasteel van Laken.

Later in de uitzending zullen de Duivels in een open bus naar de Grote Markt in Brussel rijden, waar duizenden supporters worden verwacht die de spelers komen danken voor de fijne matchen en het geweldige resultaat op het WK in Rusland. 'Bedankt Duivels!' loopt vermoedelijk tot 17.00.