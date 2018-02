National Geographic maakt special over MH17 MVO

21 februari 2018

12u55 0 TV De eerste aflevering van een nieuwe reeks 'Air Crash Investigation' op zender National Geographic staat volledig in het teken van MH17. Aan de hand van exclusieve interviews met de medewerkers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is een gedetailleerde reconstructie van de ramp gemaakt, maakte de zender woensdag bekend.

In het programma 'Air Crash Investigation' wordt iedere week een ongeluk of ramp uit de luchtvaart doorgelicht. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen vertelt aan de hand van interviews met Nederlandse OVV-onderzoekers hoe de oorzaak van de MH17-ramp is vastgesteld. De 298 passagiers van de Boeing 777 van Malaysia Airlines kwamen op 17 juli 2014 allen om bij de ramp.

Toegang tot het rampgebied werd bemoeilijkt door de oorlog in Oost-Oekraïne en het duurde maanden voor de OVV wrakstukken kon bergen. De reconstructie brengt deze en andere uitdagingen waar de onderzoekers mee te maken kregen in beeld.

Van 'Air Crash Investigation' zijn meer dan 150 afleveringen gemaakt die wereldwijd worden uitgezonden. In eerdere seizoenen zijn uitzendingen gewijd aan de Bijlmerramp en de crash van Turkish Airlines op Schiphol. De aflevering over de MH17 is zondag 4 maart om 21.30 uur te zien op National Geographic.