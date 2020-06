Nathalie Meskens, zwanger in ‘Allerbeste Kijkers’, maar intussen zielsgelukkig als mama: “Plots was ze mijn hele wereld”

TV

Met 'Allerbeste kijkers' kan er vanavond gelachen worden op tv. In het compilatieprogramma van VTM tonen Nathalie Meskens (38) en haar bekende vrienden de leukste fragmenten uit acht seizoenen ' Beste kijkers '. "Ik moet enkel de voorzetten binnenkoppen”, aldus Nathalie, die in het programma nog erg volumineus voor de dag komt. Intussen is ze al even bevallen en maakt ze intense weken mee met dochtertje Lima. “Elke nacht drie keer wakker worden, dat tikt aan.”