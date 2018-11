Nathalie Meskens zoekt publiek voor ‘Blind Date’ KD

29 november 2018

20u48

Bron: VTM 2 TV Naar aanleiding van 30 jaar VTM komt ‘Blind Date’ in het voorjaar terug op de buis. De opnames beginnen binnenkort en daarvoor zoekt presentatrice Nathalie Meskens nog heel wat publiek.

De succesformule van ‘Blind Date’ blijft behouden: één jager, drie prooien, een muur die hen scheidt en een reis voor het winnende duo. Maar tegelijk wordt het programma in een sexy nieuw kleedje gestoken dankzij een knap decor, verrassende spelrondes en een lading mooie, enthousiaste vrijgezellen. Nathalie Meskens volgt Ingeborg op als de matchmaker van dienst die de deelnemers op een geestige manier doorheen het spannende datingparcours loodst.

Iedereen boven de 16 jaar kan zich inschrijven om die spannende eerste date live mee te maken in de studio. VTM zoekt immers nog publiek voor de show. De opnames gaan door op 4, 7 en 20 december, alsook op 10, 15 en 19 januari. Wie in het publiek wil zetelen, kan zich inschrijven via deze link.