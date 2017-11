Nathalie Meskens verrast Herman Brusselmans: "Ik ben gepakt" KDL

Herman Brusselmans is vanavond te zien in 'De Laatste 24 Uur' op vtm. TV Herman Brusselmans geeft soms de indruk dat niets hem uit zijn evenwicht kan brengen, maar in 'De Laatste 24 Uur' laat hij vanavond zien dat niets minder waar is.

Nathalie katapulteert Herman terug naar 1974, toen hij samen met enkele schoolmakkers deel uitmaakte van de rockgroep Asimtoot. En Nathalie heeft nog meer in petto: ze heef immers Hermans favoriete rockgroep The Scabs uitgenodigd om samen met hem 'Hard Times' te spelen. Ook het podiumbeest in Nathalie kan zich maar moeilijk bedwingen om mee te rocken… "Ik ben gepakt", klinkt het achteraf bij Herman. "Dat meen ik echt."