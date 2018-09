Nathalie Meskens terug op tv met 'Beste Kijkers' en 'Wat een Jaar!': "Ik ben gelukkiger dan ooit" TDS

05 september 2018

06u22 0 TV Nathalie Meskens (36) is een bezige bij. Vanavond zet ze voor 'Beste kijkers' de hoed van presentator weer op, en ook op zaterdag doet ze dat voor 'Wat een Jaar!". Later dit jaar verschijnt normaal ook ' Gina & Chantal', een fictiereeks waarin zij een hoofdrol speelt. Toch heeft Meskens - in tegenstelling tot sommige van haar collega's - niet het gevoel dat ze te veel op tv komt.

Tv-gezichten die een break hebben genomen: het komt de laatste tijd steeds vaker voor. Jonas Van Geel keert na een pauze van twee jaar terug naar tv. "En dat was een heel bewuste keuze, in overleg met VTM. Ik kwam te veel op het scherm", zei hij. Ook Sergio, die in geen tijd ‘Sterren op het IJs’, ‘De Foute Quiz’ en ‘Ranking The Stars’ presenteerde, kent dat gevoel: "Achteraf bekeken een beetje té veel van het goede. Mensen konden na een tijd mijn kop niet meer zien". Nathalie, een van de leading ladies van de zender, spreekt dat echter tegen. "Ik vind niet dat VTM zijn gezichten verbrandt door ze te veel programma's te geven. Ze willen net alles heel goed doseren en naar mijn mening slagen ze daar ook in. Maar soms gebeurt het dat programma’s en andere activiteiten samenlopen. Dat heb je niet altijd in de hand."



Naast presenteren staat er ook nog acteren op het menu. "Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de montage van de fictiereeks 'Gina & Chantal'. Die wordt hopelijk ook nog dit jaar uitgezonden. Verder zijn er nog een paar projecten hangende, maar niets concreets', zegt Nathalie. Aan zingen komt voorlopig wel een einde. "In september geef ik mijn laatste show met Meskens In Motown. Het is de bedoeling om later met iets nieuws op de proppen te komen. Tja, alles tegelijk doen, gaat niet. Elk project verdient de nodige aandacht. Maar ik ben heel dankbaar dat ik zoveel verschillende dingen kan combineren, ik ben gelukkiger dan ooit."

Musicaldebuut

Ze acteert niet alleen in 'Gina & Chantal', ook in spektakelmusical '40-45' is ze vanaf 7 oktober te zien. En dus wordt er nu bijna elke dag gerepeteerd. "Dat is hard werken", vertelt ze. "Sommige acteurs deden al mee in '14-18' en kennen het klappen van de zweep. Nu ben ik dus het naïeve piepkuiken dat iedereen volgt", zegt ze. De emoties laaien soms hoog op bij Nathalie. "Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik niet te veel ga huilen tijdens de opvoeringen. Tijdens de eerste repetities was dat namelijk wel het geval omdat mijn personage Sarah een heel zwaar verhaal draagt. Voeg daarbij prachtige muziek en hartverscheurende teksten en je weet dat je als actrice geen trucs moet gebruiken om in tranen uit te barsten", legt ze uit. "Ik heb dan ook al tegen mijn moeder gezegd dat ze zeker papieren zakdoekjes moet meebrengen als ze komt kijken, want zij zal het gegarandeerd ook niet droog houden"

Dag en nacht

Het vele repeteren eist wel zijn tol: Nathalie werkt bijna dag en nacht. "We repeteren momenteel zes dagen per week voor 40-45, mijn andere activiteiten moet ik dus ’s avonds of op mijn vrije dag doen", verduidelijk ze. "Dat is pittig, maar ik heb het gevoel dat ik het aankan. Ik ben daarom heel bewust onlangs op reis geweest, zodat ik uitgerust aan deze drukke periode kon beginnen."

Erik Van Looy en Thomas Smith trappen seizoen af

Nathalie heeft dus veel goesting in het nieuwe tv-seizoen. Zeker nu ook Jens Dendoncker en Ruth Beeckmans vaste teamcaptains zijn naast Tine Embrechts en Sven De Ridder. “Sven en Tine zullen voor eeuwig mijn allerbeste kijkvriendjes zijn, maar het is na vijf seizoenen leuk om ook Ruth en Jens regelmatig de kapiteinsband aan te bieden. Alsof onze knusse driezit gewoon een nog gezelligere vijfzit wordt. Met twee poefkes voor onze wekelijkse gasten”, lacht Nathalie. In de eerste aflevering vanavond zijn Erik Van Looy en Thomas Smith te gast. Naast de klassieker rondes als ‘Hoe loopt dit af?’, ‘Wat is er gebeurd?’ en ‘Wat zie je niet?’ schotelt Nathalie Meskens er ook enkele nieuwe voor: zo duikt ze vanaf dit seizoen in het VTM-archief om legendarische TV-spelletjes van onder het stof te halen.

'Beste Kijkers', vanavond om 21u50 op VTM.