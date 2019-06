Nathalie Meskens, Koen Wauters en Guga Baúl nemen het op tegen onbekenden in ‘Beat VTM’: “Alles kan en alles mag” Mark Coenegracht

18 juni 2019

00u00 2 TV Acht VTM-gezichten zullen dit najaar de strijd aangaan met evenveel onbekende Vlamingen. Drie van hen zijn al bekend: Nathalie Meskens, Guga Baúl en Koen Wauters. Zij krijgen binnenkort 100 dagen de tijd om zich te specialiseren in een bepaalde discipline.

In 'Beat VTM' nemen acht onbekende Vlamingen het op tegen acht bekende VTM-gezichten, die elk 100 dagen de tijd krijgen om zich te specialiseren in een compleet nieuwe discipline. Het programma zal dit najaar starten met een kick-offaflevering, waarin beide kampen zullen ontdekken wie hun uitdagers zijn en welke disciplines ze onder de knie moeten krijgen. Wie welke disciplines voor zijn rekening neemt, bepalen de BV's zelf.

Meest ervaren

Koen Wauters (51) is ongetwijfeld het meest ervaren competitiebeest van de VTM-bende. In de legendarische tv-strijd 'Wauters vs. Waes' verloor de Clouseau-zanger destijds maar nipt de strijd tegen Tom Waes. Koen haalde het wel in de saunaproef, waar hij langer de extreme hitte kon verdragen, en hij was beter in een mentale uithoudingsproef en de moderne vijfkamp. Stel je voor dat Tom Waes zich nu anoniem zou inschrijven voor 'Beat VTM'...

"Alles kan. Alles mag", reageert Koen. "De kandidaten die aan 'Beat VTM' zullen deelnemen, zullen niet voor Tom moeten onderdoen, vermoed ik. Ik zal dan ook nooit een tegenstander onderschatten. Ik zal ervoor zorgen dat ik, in welke discipline dan ook, zo sterk mogelijk aan de start zal staan. Mocht daar iemand als Tom tegenover me staan, zal het vonken geven."

Nathalie Meskens (37) staat al een paar jaar erg strak. Voor haar is 'Beat VTM' de uitgelezen kans om zich eens niet als actrice, presentatrice of zangeres te tonen. "Het leven is één grote uitdaging voor mij", zegt ze. "En ik hou van het leven. 'Beat VTM' lijkt mij dan ook een extra spannend en groots avontuur. Ik ga onder professionele begeleiding een nieuwe discipline mogen aanleren. Geef toe, wie zou dat niet willen doen?"

Kinderdroom

Acteur, stemmenimitator en presentator Guga Baúl (33) staat voor pure fysiek. Dat bewees hij eerder verrassend met een sterke passage in 'Boxing Stars', waar hij als zwaargewicht acteur Bill Barberis sterretjes liet zien. "Eén van mijn kinderdromen was om topsporter te worden. Ondanks de vele opofferingen lijkt me dat een heerlijk gevoel. Mijn deelname aan 'Boxing Stars', bijna drie jaar geleden, was, mede door het prille vaderschap, één van de meest intense periodes uit mijn leven. Zelden zo'n adrenalinestoot gekregen als toen", zegt hij. "Ik ben razend benieuwd welke uitdaging 'Beat VTM' voor mij in petto zal hebben. Ik ben meer dan bereid om de Meskens te slijpen en als een Koene ridder ten strijde te trekken. Vanaf nu dweep ik enkel nog met gezonde voeding op basis van rode Beat... Vamos!", grapt Guga.