Nathalie Meskens en Olga Leyers wisselen van proef in 'Beat VTM': “Haar opdracht was echt mijn droom” FV

10 september 2019

00u00 2 TV Position switch in 'Beat VTM'. Olga Leyers (21), die zich aanvankelijk aan apneuduiken zou wagen, heeft de cheerleaderopdracht van Nathalie Meskens (37) overgenomen. Nathalie zal nu in haar plaats in het water duiken.

Je kon het al zien aan de reactie van Olga tijdens de kick-offaflevering van 'Beat VTM'. Zij koos voor apneuduiken - diepzeeduiken zonder zuurstof-fles - maar kreeg al snel spijt toen beslist werd dat Nathalie Meskens mocht gaan cheerleaden. Intussen konden de twee VTM-programmabaas Davy Parmentier overtuigen om te wisselen van duel.

"Nathalie kwam totaal onverwacht op mij afgestapt met het voorstel om te wisselen", blikt Olga Leyers terug. "We hebben even overlegd en zijn ervan overtuigd dat we die uitdagingen beter omdraaien. Ik was niet superenthousiast over het apneuduiken, maar wél over het cheerleaden. Dat wilde ik altijd al doen."

Claustrofobie

Ook Nathalie Meskens is blij met de wissel. "Het ging allemaal zo snel, voor we het wisten hadden we Olga gepusht om het apneuduiken te doen", zegt ze. "Achteraf zag ik de beelden en dacht ik: 'Ocharme, dat cheerleaden was echt Olga's droom.' Dat brak mijn hart een beetje. En het apneuduiken is ook wel iets voor mij. Ik moet gewoon alle moed bijeenrapen en mijn claustrofobie overwinnen."

Nathalie neemt het nu op tegen de 26-jarige Sara uit Deinze. Olga gaat cheerleaden tegen Margaux (26) uit Menen. (FV)