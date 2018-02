Nathalie Meskens, Clara Cleymans en co worden de Spice Girls KDL

20 februari 2018

10u24

Bron: Instagram 0 TV Het nieuwe seizoen van 'Tegen de sterren op' is volop bezig en de acteurs zitten duidelijk niet stil. De dames, waaronder Nathalie Meskens en Ella Leyers, kruipen nu ook in de huid van de Spice Girls.

Nu bevestigd werd dat de Spice Girls opnieuw gaan optreden, werd er bij 'Tegen de sterren op' meteen op zoek gegaan naar de gepaste kledij en pruiken. Ilse De Koe wordt even Mel C, Clara Cleymans wordt Emma, Ella Leyers kruipt dan weer in de huid van Geri Halliwell en Tine Embrechts en Nathalie Meskens nemen Mel C en Victoria Beckham voor hun rekening. Het moet gezegd: de gelijkenissen zijn alweer erg treffend. Het resultaat van de imitatie zie je donderdag in een nieuwe 'Tegen de sterren op'.

Nathoria Meckem😂Spice up your life!!!I love my job!what an amazing work the make up artists and stylists do!!the before and after...#tdso #vtm Een foto die is geplaatst door null (@nathaliemeskensofficial) op 19 feb 2018 om 23:45 CET

DONDERDAG Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 feb 2018 om 18:43 CET