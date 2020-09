Nathalie geeft pakkende getuigenis in ‘Axel gaat Binnen’: “Op mijn 17de gebruikte ik elke dag speed, vandaag hoor ik nog altijd stemmen” MVO

TV Vanavond zien we in 'Axel gaat Binnen' beelden van zijn bezoek aan het afkickcentrum in Sleidinge. Axel sprokkelt er levensverhalen op de afdelingen 'crisistoxicomanie', waar mensen geholpen worden die met een verslaving kampen, en op 'dubbele diagnose' waar verslaafden ook een psychische problematiek hebben.

Daar ontmoet hij Nathalie. Zij is nog maar 30, maar heeft reeds een zwaar drugsverleden. Ze begon te gebruiken op haar dertiende en toen ging het enkel bergaf. “Het begon met vrienden, ik wilde niet onderdoen. Op mijn 15de gebruikte ik voor het eerst speed. Op mijn 16de begon ik met cocaïne. Op mijn 17 jaar was ik zwaar verslaafd. Ik gebruikte elke dag twee of drie gram.”

“Gelukkig had ik mijn opa. Die heeft me nooit laten vallen. Hij nam me zelfs in huis. Ik bleef echter drugs gebruiken. Ik pikte ook zijn dure flessen wijn. Flessen van meer dan 150 euro... Die teleurstelling op zijn gezicht zien was niet leuk, maar op die momenten stond ik daar niet bij stil. Toen ik mijn grootvader zag wenen is bij mij dé klik er gekomen. Dat kon ik niet aanzien.” Ondertussen is ze een jaar clean. “Maar ik krijg nog altijd psychoses, en ik hoor nog altijd stemmen”, bekent ze.