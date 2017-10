Nathalie en Geoffrey uit 'Boer zkt Vrouw' verwelkomen dochtertje TK

08u59

Bron: Story 0 TV In het laatste seizoen van 'Boer zkt Vrouw', dat intussen al van 2014 dateert, viel boerin Nathalie (26) als een blok voor tuinaanlegger Geoffrey (22). In de zomer van 2015 trouwden ze, en sinds september bestaat hun gezinnetje uit drie personen.

In februari maakten de twee bekend dat Nathalie zwanger was, en intussen is ze bevallen. "Onze dochter heet Lexi. Ze is geboren op 3 september en woog op dat moment 3,205 kg en was 50 centimeter groot. We stellen het allemaal heel goed", vertellen ze in Story.