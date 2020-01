Natassia, vriendin van Wout Bru, neemt deel aan ‘Expeditie Robinson’: “Ik had mijn eerste indruk niet mee” SDE

23 januari 2020

09u00 0 TV Als er één kandidate van ‘Expeditie Robinson’ op voorhand al de aandacht wist te trekken, dan is het Natassia Van Kerkvoorde (27) wel. De ravissante Vlaamse - ze is nog model geweest - heeft dan ook een Bekende Vlaming aan haar zijde, chefkok Wout Bru (50). Al nam ze puur voor haar eigen plezier deel, benadrukt ze: “We zijn niet het type koppel dat graag de belangstelling opzoekt.”

Deelnemen aan ‘Expeditie Robinson’, het is een droom die uitkomt voor Natassia Van Kerkvoorde. Dat ze al zo’n twee jaar een relatie heeft met chefkok Wout Bru en haar inschrijving wel wat media-aandacht met zich zou meebrengen, kon haar niet tegenhouden. “Ik volg het programma al van toen ik klein was, en hoopte me ooit te kunnen inschrijven. Ik heb echt nood aan uitdagingen en moet kunnen uitkijken naar iets. Daarbij zijn we sowieso niet het koppel dat graag de belangstelling opzoekt”, vertelt ze. Ook de reactie van haar medekandidaten viel mee. “Ik heb vooral mijn eerste indruk niet mee. Ik houd van mode en make-up, ik zie er verzorgd uit. ‘Wat komt zij hier doen’, dachten sommigen. Ach, daar kan ik wel mee om.”

Haar verblijf op ‘Expeditie Robinson’ had de voormalige Belgisch Kampioen turnen best onderschat, geeft ze toe. “Je zit daar in de middle of nowhere, zonder eten. En dan die hitte! Op voorhand gedroeg ik me misschien stoer, maar het was echt een klap in het gezicht.” Daarnaast miste ze Wout en haar familie erg, wat ze wel verwacht had. “Ik ben een familiemens. Maar Wout was super fier. Hij is zelf ook avontuurlijk ingesteld, dus als hij de kans - en de tijd - had, zou hij zelf ook deelnemen.”

Of er in de toekomst nog meer tv-opdrachten in het verschiet liggen, weet Natassia niet. “Voorlopig zet ik me 100% in voor mijn zaak. Ik heb een eigen bedrijfje, gespecialiseerd in permanente laserontharing. Maar als tv-makers me een voorstel doen dat me ligt, dan zal ik zeker ja zeggen. Je leeft maar één keer, hé.”