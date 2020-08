Natalia vertelt in ‘De Zomer Van’ over de moeilijkheden van afkolven SDE

17 augustus 2020

18u24

Bron: VTM 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Natalia (39) neemt dochtertje Bobbi-Loua zoveel mogelijk mee, want borstmelk afkolven is absoluut geen evidentie. “Ik wou gewoon geen twintig liter melk aftappen", lacht ze in ‘De Zomer Van’. “Ik kan dat ook niet goed reguleren. Ik pomp veel te snel.” En dat zorgt voor problemen. “Ik moest naar mijn dokter bellen: ‘Dit is toch niet meer normaal?’”

‘De Zomer Van’, van maandag tot donderdag om 21 uur op VTM en VTM GO.