Natalia in ‘De Zomer Van' over haar gezin: “Een kind moet tegen een stootje kunnen” SDE

18 augustus 2020

22u00

Bron: VTM 0 TV Deze week is Natalia (39) te gast in ‘De Zomer Van’. Ze vertelt er over haar kersverse dochtertje Bobbi-Loua en over hoe ze haar vriend, Frederik, leerde kennen.



Hoe ziet Natalia het ouderschap? “Ik vind het belangrijk dat een kind veel aandacht krijgt”, vertelt ze in ‘De Zomer Van’. “Maar een kind moet ook niet te flauw opgevoed worden en moet wat tegen een stootje kunnen. Zoals onze huisdieren, eigenlijk hé", lacht ze.



Natalia en haar vriend Frederik kennen elkaar al een hele tijd. Wanneer sprong de vonk uiteindelijk over? “Wij zijn elkaar wel al eens tegen het lijf gelopen, maar dat was nooit het juiste moment en de juiste plaats", zegt Frederik. “Ik heb altijd in de horeca gewerkt en zij kwam dan op stap op plaatsen waar ik aan het werken was. Dat was wel altijd een leuke madam om in gezelschap te hebben, maar we hadden toen een relatie allebei." Ze vertellen ook over die bewuste lapdance, waarmee ze hun relatie kenbaar maakten.

Herbeleef ‘De Zomer Van’ bij VTM GO.