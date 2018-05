Natalia en de vaders van Gert en James komen vanavond op bezoek in 'Gert Late Night' DBJ

09 mei 2018

17u49 0 TV Natalia (37) komt vanavond een bezoekje brengen aan de boot van Gert Verhulst, net als de vaders van Gert en James en Sergio Quisquater.

Geen vrouw die deze week meer in de belangstelling stond dan Natalia. Ze stelde haar WK-lied 'Hear That Sound' voor, maar geraakte ook in opspraak door te waterskiën op het meer waar ex-wereldkampioen Eric Geboers afgelopen weekend verdronk. Ze komt tekst en uitleg verschaffen.

Het is zondag ook moederdag, maar de mama's van Gert en James blijven ver weg van de boot. Hun vaders daarentegen komen wel een bezoekje brengen om oude anekdotes aan te halen. Dat is precies waarom Sergio naar de boot komt, hij komt vertellen hoe hij Sam Gooris en Kelly Pfaff destijds aan elkaar heeft gekoppeld. Sam is een van de vaste gasten op de boot, samen met Paul Jambers en Elodie Ouédraogo.

Heerlijke zeevruchten en vrolijke gasten. Is er hier een oorzakelijk verband? Welkom Elodie, Sam en Paul! Een foto die is geplaatst door null (@gertlatenight) op 07 mei 2018 om 12:06 CEST