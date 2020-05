Natalia en co zingen onder de Spaanse zon in herhalingen ‘Liefde voor Muziek’ SDE

25 mei 2020

00u00 0 TV Nood aan de Spaanse zon én heimwee naar Nood aan de Spaanse zon én heimwee naar 'Liefde voor muziek' ? Dan heb je geluk, want VTM zendt het derde seizoen van de liedjesreeks opnieuw uit.

Clouseau, Bart Peeters, Natalia, Gers Pardoel, Josje Huisman, Lady Lynn en Isabelle A reisden in het voorjaar van 2017 naar een villa in Spanje om er elkaars nummers onder handen te nemen. Dat leverde verrassende covers op, en gaf ook een boost aan de carrière van Isabelle A. Na haar verblijf in Spanje nam ze samen met Koen Wauters het duet 'Nooit meer alleen' op, daarna volgde met 'Sjokola' een nieuw album.

Dankzij de sterrencast was dit derde seizoen ook uitermate populair bij de kijkers, enkel het voorbije zesde seizoen van 'Liefde voor muziek' kon sindsdien nog betere cijfers voorleggen. Natalia bijt vanavond de spits af. Je ziet 'Liefde voor muziek' om 20.35 uur op VTM.

Je kan ‘Liefde voor Muziek’ ook herbekijken op VTM GO.