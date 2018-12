Natali Broods: “Dat loensende oog geeft mij een mysterieuze uitstraling, maar ‘t is vooral een ongemak” Jan Ruysbergh

16 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Ik graaf graag in verdriet en pijn”, zegt Natali Broods (42) in Dag Allemaal, “dan denk ik dat het mij in ’t echt niet zal overkomen.” En dat verlangen ziet ze - alweer - vervuld met ‘Over Water’, het jongste zondagavonddrama op Eén. Een zoveelste glansrol voor de actrice in wie Dora van der Groen zaliger absoluut niet geloofde.

Zondagavond start op Eén de prestigieuze reeks ‘Over Water’ van Tom Lenaerts en schrijver Paul Baeten Gronda, over een voormalige tv-quizmaster (rol van Tom Dewispelaere) die in de drugshandel belandt en zich steeds dieper in de nesten werkt. Natali Broods tekent opnieuw voor een glansrol als zijn echtgenote. “Tom en Paul hebben mij de rol op een dienblaadje aangeboden”, zegt ze. “Ik hoefde niet eens auditie te doen. Het is fijn als je ­zoveel vertrouwen krijgt.”

Wat kan je vertellen over je personage Marjan?

Ze is net haar man gaan afhalen van de ontwenningskliniek. Je weet dus meteen dat ze als koppel een moeilijke periode achter de rug hebben, en er zou natuurlijk geen serie zijn als het niet opnieuw fout loopt. (lacht) Haar man was verslaafd aan drank en gokken, en dat was traumatisch voor hun gezin. Maar Marjan probeert er opnieuw in te geloven en er weer voor te gaan.

Ook deze keer speel je de wat mysterieuze vrouw met een duistere kant. Dat blijft je handelsmerk.

