Naomi Watts heeft rol in spin-off ‘Game of Thrones’ beet TK

31 oktober 2018

09u06

Bron: ANP 0 TV Actrice Naomi Watts heeft na lang onderhandelen een hoofdrol te pakken in de prequel van de hitserie Game of Thrones voor HBO. Dat meldt Deadline.

De voorlopig nog titelloze serie speelt zich duizenden jaren vóór ‘Game of Thrones af’. Het verhaal beschrijft het verval van de wereld tijdens ‘het gouden tijdperk der helden’. Het idee voor een prequel van de razend populaire reeks is afkomstig van de Britse scenariste Jane Goldman en GOT-schrijver George R.R. Martin zelf. De geestelijk vader heeft fans beloofd dat de voorgeschiedenis van Game of Thrones "niet het verhaal zal zijn dat de fans denken dat ze kennen".

Over het personage van Naomi Watts willen de makers weinig kwijt, behalve dat ze een 'charismatische socialite gaat spelen die een duister geheim verbergt'. Geen van de personages uit de oorspronkelijk serie zal trouwens te zien zijn in de prequel.