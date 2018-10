Nagelnieuw jurylid en hoge scores: het beste uit de vierde aflevering ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

18 oktober 2018

23u00 0 TV Meedoen aan ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ en na 68 minuten moeten vaststellen dat je een psychologisch probleem minder hebt. Het overkwam ‘Topdokter’ en endocrinoloog Guy T’Sjoen in de vierde aflevering van de VIER-quiz. T’Sjoen biechtte op dat het nummer vier hem irriteert, hem een slecht gevoel bezorgt. Pech dus dat hij in de vierde aflevering belandde. En geluk, want hij won met een eindscore van … 444 seconden. “Ongelooflijk”, vond Van Looy. “Het universum heeft toegeslagen”.

Kan VTM-journalist Julie Colpaert een aflevering van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ verliezen? Na drie ‘clean sheets’, met drie rechtstreekse overwinningen op drie deelnames, kunnen we nu een bevestigend antwoord geven. Topdokter Guy T’Sjoen verwees Colpaert immers naar de finale. Daar bewees Colpaert ook over stalen zenuwen te beschikken. Met de glimlach op de lippen won ze de finale. Met sowieso al een vijfde deelname op zak is Julie nu al zeker van een ticket voor de finaleweken. En, er zit duidelijk nog geen verval in de prestatiecurve van de VTM-journaliste. Of zoals Erik Van Looy het zegde: “Je doet het heel goed, hoor”.

Er werd op hoog niveau gespeeld door de topdokter, de actrice en de VTM-journaliste. Hoge scores voor iedereen, waar mogelijk elke seconde binnenhalend. Al bewees T’Sjoen ook nu weer dat de filmpjesronde alles bepalend is. Colpaert knalde weg bij de start, haalde meteen 40 seconden in die onbelangrijke ‘3-6-9’-ronde. Naert en Colpaert speelden een nagenoeg perfecte ‘Open Deur’, daar waar de Topdokter tijd verloor. Die boog de achterstand om in voorsprong door zalig goed te puzzelen. Tot frustratie van Liesa Naert.

In de Colpaert-ronde, de filmpjesronde dus, leek Julie zo naar de overwinning te snellen. Maar op haar eigen filmpje over ‘La La Land’ werd ze afgetroefd door T’Sjoen. Die eindigde met een zeer hoge score van 444 seconden, drie keer het cijfer 4, waar hij zo beducht voor was. “Een psychologisch probleem is opgelost”, vond T’Sjoen.

In de finale waren zelfs 15 goede antwoorden van Liesa Naert onvoldoende om Julie Colpaert te bedreigen. Die had genoeg aan 8 juiste antwoorden, één keer een strategisch zwijgen en ‘laten zakken’-moment en dankte ‘Lodewijk 16de’ om haar eerste finale glansrijk af te sluiten.

Tot besluit: Na vier afleveringen steekt Julie Colpaert voorlopig met kop en schouder boven de rest uit. Vijf deelnames al op zak. Drie overwinningen en één gewonnen finale. Enkel Boumazoughe spartelde wat tegen door twee finales te winnen. De derde poging werd hem fataal.

De leukste quotes

Barbara Sarafian (zit voor het eerst in de jury): “Het is voor mij inderdaad de eerste keer als jury. Het zit wel goed. Het is precies een beetje tooghangen. En dat ben ik wel gewoon”.

Barbara: “Jaja, ik heb me voorbereid. Ik dacht thuis toch al de vragen en de antwoorden met een goeie vriendin door te nemen. Ik denk dat Liesa daardoor er klaar voor is”.

Marc-Marie Huijbregts (tegen Erik Van Looy): “Het gaat supergoed met je. Het is een plezier om naar je te kijken. Je maakt weinig versprekingen. Dat is andere jaren wel anders”.

Barbara: “Of ik bijgelovig ben? Je zou het mij niet aangeven, maar ik heb een zwarte poes. Thuis”.

Marc-Marie (geeft een geweldige uitleg over groene curry waar ‘vanalles’ inzit. “Wat zit erin? Kleine aubergines, kip, kleine maiskolfjes, grote aubergines, vanalles’. In werkelijkheid zit in ‘groene curry’ kipfilet, peultjes, paksoi, ui, limoen, knoflook, rode chilipeper, koriander, kokosmelk, sojasaus, currypasta.”

Liesa Naert (legt uit waarom ze denkt dat 65% van de vrouwen met een teddybeer slaapt): “Omdat ik denk: ja er zullen er waarschijnlijk veel zijn die dat doen. ’t Is niet omdat ik dat niet doe dat er iemand anders dat niet doet en het is altijd meer dan je denkt. Dus 65%”. (In werkelijkheid slaapt 18% van de vrouwen met een teddybeer).

Kantelmomenten

Colpaert verzamelt 40 seconden in de doorgaans onbenullige ‘3-6-9’-ronde. Een bonus die ze later in het spel goed kan gebruiken.

Toparts T’Sjoen start sloom en heeft na de ‘Open Deur’ zelfs minder seconden dan bij de start (57 sec. namelijk).

“Lang leve de puzzel” roept T’Sjoen, die alle achterstand ombuigt in een voorsprong.

De drie kandidaten spelen een perfecte fotoronde, maar in een matige filmpjesronde trekt T’Sjoen het laken helemaal aan het einde naar zich toe.

Colpaert moet voor het eerst de finale spelen. Met succes. Ze la at zich op het juiste ogenblik strategisch zakken en speelt perfect uit.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Guy T’Sjoen 444 sec.

2. Julie Colpaert 396 sec.

3. Liesa Naert 256 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 4 deelnames 3 overwinningen, 1 gewonnen finale

2. Saïd Boumazoughe 3 deelnames 2 finales gewonnen, 1 verloren

3. Liesa Naert 2 deelnames 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Tourist Le MC