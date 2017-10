Nafi Thiam: "Met zaken buiten sport weet ik minder goed raad" TK

Gisteren was het de beurt aan Nafi Thiam om langs te gaan bij Eric Goens in 'Die Huis'. Ze vertelde daar dat ze nooit had gedacht dat haar leven zo zou lopen. "Ik wou gewoon mijn ding doen, zoals iedereen." In de spotlight staan is dan ook niet zo haar ding. "Zelfs als het stadion vol zit, ben ik niet onder de indruk. Het geeft spanning voor de wedstrijd, maar het maakt geen indruk. Ik weet wat me te doen staat. Met zaken buiten de sport weet ik minder goed raad."

