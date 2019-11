Nadat RTL ‘Temptation Island’ schrapt vanwege aanranding in show: Vlaamse VIJF neemt niet dezelfde beslissing Redactie

26 november 2019

17u46

Bron: AD 26 TV De Nederlandse z endergroep RTL stopt met het uitzenden van reality-tv. Dat betekent dat programma's als ‘Temptation Island’ en ‘Love Island’ tot nader order niet op het kleine scherm te zien zijn. Aanleiding voor de beslissing is het grensoverschrijdend gedrag dat onlangs in de Nederlandse datingshow ‘De Villa’ te zien was. Die reeks werd meteen stopgezet nadat deelneemsters ongevraagd betast werden. Bij VIJF lijkt het voorlopig zo’n vaart niet te lopen.

“Al onze guilty pleasure-programma’s worden opgeschort, zodat we zeker weten op welke manier ze achter de schermen tot stand zijn gekomen. Ik wil het vertrouwen terugwinnen in dit genre”, zegt RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst tegen RTL Nieuws. Nieuwe reeksen van ‘Temptation Island’ en aanverwanten zullen ook niet te zien zijn op Videoland, de Nederlandse variant van Netflix. RTL heeft ook twee medewerkers die betrokken waren rond het incident in ‘De Villa’ op non-actief gesteld.

Vraag is natuurlijk: gaat ook zender VIJF, dat het programma bij ons uitzendt, nu ingrijpen? Voorlopig houden ze zich diplomatisch op de vlakte. “De beslissing van RTL om hun guilty pleasure-programma’s, zoals onder meer ‘Temptation Island’, voorlopig op te schorten naar aanleiding van een incident in de Nederlandse datingshow ‘De Villa’ staat los van onze producties voor komende seizoenen. De komende weken waren er bij SBS in Vlaanderen sowieso geen nieuwe datingshows gepland, maar ook dit staat hier los van.”

“Kapot geschrokken”

Van der Vorst zegt zich, na de uitkomsten van een intern onderzoek, “kapot te zijn geschrokken” wat zich tijdens de opnames van ‘De Villa’ heeft afgespeeld. “Vooral de makers van het programma zijn zwaar over hun ethische grenzen gegaan. Ze hebben kandidaten aangezet tot gedrag waarbij zij ook over hun grenzen heengingen. Dat is onvergeeflijk”, vertelt hij voor de camera van RTL Nieuws. “Er is alcohol in het spel geweest en er zijn dingen gebeurd die niet thuishoren in zo'n programma. Ik ben hiernaar toe gehaald om te bouwen aan een nieuwe RTL. Daar horen dit soort praktijken niet in thuis. Iedereen moet zich kapot schamen wat hier is gebeurd.”

Er wordt nu een nieuw onderzoek ingesteld door een derde partij die het productieproces onder de loep zal nemen. Van der Vorst: “Ook door de mensen die de beelden bekijken voordat het de buis opgaat, zijn grote fouten gemaakt. Het ontbreekt aan het juist ethische kompas.”