Nadat acteurs ‘De Dingen des Levens’ ontheven werden van contract: einde soap na 54 jaar in zicht? HL

13 november 2019

20u44 0 TV Komt er binnenkort een einde aan de langst lopende dramaserie uit de tv-geschiedenis? Dat zou volgens sommigen best wel eens kunnen, want het rommelt achter de schermen van ‘Days of Our Lives’. De soap die bij ons ‘De Dingen des Levens’ heet, loopt al sinds 1956 en telt ondertussen meer dan 13.000 afleveringen. Volgens enkele nieuwswebsites overwegen de Amerikaanse zender NBC en Sony Pictures Television om er een punt achter te zetten.

Aanleiding is het nieuws dat de opnamen eind deze maand sowieso worden stilgelegd. Alle acteurs werden ‘ontheven of bevrijd’ van hun contract, waardoor ze op zoek kunnen en mogen gaan naar ander werk. De tv-makers lassen naar eigen zeggen een pauze in van onbepaalde duur en enkel om de legendarische reeks onder handen te kunnen nemen en te vernieuwen. Eerder werd er daarom ook al een (ongewone) tijdsprong gemaakt en doken er oude personages onverwacht opnieuw op.

“We gaan helemaal niks stopzetten en lassen enkel deze pauze in omdat we acht maanden voor op ons opnameschema zitten en zo geld kunnen uitsparen”, laat de productie weten. De serie vierde onlangs nog haar 54ste verjaardag en er zou nog genoeg materiaal beschikbaar zijn om tot de zomer van 2020 uit te zenden. Maar als teveel acteurs tijdens de geplande break elders aan de slag gaan en niet meer beschikbaar zijn, zou een doorstart natuurlijk wel eens problemen kunnen opleveren. Vlaamse kijkers moeten in elk geval niet panikeren. Eclips TV, die de reeks bij ons uitzendt, heeft een flinke achterstand op Amerika. Daardoor liggen er hier nog minstens vier seizoenen in de schuif.