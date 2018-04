Nachtje slapen in de luxe-villa van 'Liefde voor muziek'? Dat is dan 4.500 euro MV

18 april 2018

06u00 0 TV Een nachtje slapen in de villa van 'Liefde voor muziek' kost al snel 4.500 euro, afhankelijk van de periode waarin je het huis boekt. Bekijk hier de sterren in luxe baden.

In ‘Liefde voor Muziek’ zie je hoe Niels Destadsbader, Helmut Lotti, Jasper Steverlinck, Coco Jr., Sarah en Gert Bettens van K’s Choice, Silvy De Bie en de Nederlandse Sharon den Adel heerlijk genieten van het mooie weer en de leuke sfeer in Spanje.

Vtm regelde voor hen een verblijf in een werkelijk prachtige luxevilla in Sitges, een badplaats in de buurt van Barcelona en een populaire vakantiebestemming bij gays. De Gran Villa Rosa - oorspronkelijk een wijnkasteel uit 1496 - is ideaal als je met een groot gezelschap wilt baden in weelde.

