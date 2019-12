Naar Italië, een hondje kopen of een cd uitbrengen: wat zouden de finalisten van ‘Belgium’s Got Talent’ met die 50.000 euro doen? JOBG

20 december 2019

00u00 22 TV Dat ze alle twaalf straf zijn, staat vast. Dat er slechts één finalist 'Belgium's Got Talent' wint en vlak voor Kerstmis nog 50.000 euro rijker wordt, helaas ook. Wie volgt Tascha en Ian, de winnaars van vorig jaar, op? In een zee van dans- en turngroepen proberen deze drie jonge soloartiesten u te overtuigen.

Operazangeres Camille Beniest (15)

"Gaan studeren in Italië"

"Jij komt ooit nog terug naar hier en dan win je deze wedstrijd", zei jurylid Ray Cokes in 2013 toen Camille als 8-jarig operazangeresje auditie kwam doen. Ze geraakte niet door de eerste ronde, maar dit jaar nam ze opnieuw deel en kreeg ze meteen de golden buzzer van Niels Destadsbader - weliswaar gegeven door vervanger Jens Dendoncker. Vanavond staat ze in de finale. "Ongelofelijk, want het waren mijn vriendinnen die me aanmoedigden om mij nog eens in te schrijven. Wat ben ik daar blij om", zegt Camille. "Ik heb dankzij 'Belgium's Got Talent' zelfs al negen optredens gedaan intussen." En dat aantal hoopt ze in de toekomst nog aan te vullen. "Ik wil van operazang mijn beroep maken. Ik studeer nog wetenschappen-wiskunde, maar na de lessen volg ik operales op het conservatorium in Leuven."

Piano en strijkers

Na haar middelbare school droomt Camille ervan om in Italië te gaan studeren. "Dat is het land van de opera, daar zijn specifieke scholen. 50.000 euro winnen zou dan mooi meegenomen zijn. (lacht)" Al wordt het geen gemakkelijke finale, beseft ze. "De andere finalisten zijn stuk voor stuk heel straf. En dan zijn er groepen van tot wel 30 dansers, best overweldigend. Die kennen veel mensen om te stemmen. (lacht) Maar ik ga ervoor. Speciaal voor de finale ga ik eens niet alleen op het podium staan, maar met livebegeleiding van piano en strijkers."

Danseres Ella Kasumovic (8)

"Naar het conservatorium gaan... of een hondje kopen"

Om op te eten. Zo schattig is Ella, de jongste finalist. Het verrassingseffect volgt zodra de 'ippop'-muziek - zoals Ella hiphop uitspreekt - start en dat lieve gezichtje transformeert in pure expressie, alsof ze plots tien jaar ouder is. An Lemmens beloonde haar meteen met een golden buzzer tijdens de audities. "Ik ben nog heel jong, maar ik dans al twee jaar. Dansen is mijn leven. Dat weet ik nu al", zegt Ella. "Ik heb nooit stress, ik heb er gewoon altijd zin in."

20 uur les per week

Vanavond 'ippopt' Ella op de beats van haar grootste idool: Beyoncé. "Zij is de beste danseres ter wereld. Ooit hoop ik om één van haar danseressen te worden." Ze traint er alvast stevig voor. "Zo'n twintig uur per week volgt Ella les, dagelijks twee uur privé en dan ook nog in groep. En zelfs dan doet ze thuis niks liever dan dansjes verzinnen", zegt mama Sandra. "Zolang ze dit wil blijven doen en haar schoolresultaten goed zijn, steunen we haar daarbij."

Mocht Ella vanavond winnen, lonkt er later misschien een internationale danscarrière. "We hebben al gesproken over dansworkshops in de VS, omdat je daar les kan krijgen van bekende choreografen. Daar zou die 50.000 euro een mooie duw in de rug voor zijn. Maar hoe dan ook, mocht Ella winnen, zal het geld op haar spaarrekening komen en op termijn dienen voor bijvoorbeeld een opleiding aan het conservatorium", aldus Sandra. "En om een nieuw hondje te kopen, hé, mama", giechelt Ella.

Pianist Benjamin Ceyssens (19)

"Een cd uitbrengen en naar Hollywood trekken"

Zijn zus speelde al piano en daarom begon hij er ook maar mee. Amper 4 jaar was Benjamin toen hij op het klavier begon te tokkelen en sinds zijn 15de componeert hij zijn eigen muziek - soundtracks voor films, meer bepaald. Vorige week speelde hij in de laatste studioshow, waarin hij door de jury tot finalist werd gekroond, nog met een 20-koppig orkest zijn eigen compositie, die recht uit een Hollywoodiaanse avonturenfilm leek te komen.

"Vanavond ga ik nog een stapje verder. Zonder iets te verklappen: het wordt een aangrijpend verhaal van passie en avontuur", vertelt Benjamin. "Ik vertrek altijd aan mijn piano en dan bedenk ik er strijkers en andere muzikanten bij tot ik een compositie heb. Ik heb er thuis al verschillende liggen die bij grote films, zoals de 'Divergent'-reeks, zouden passen. Maar ik heb ze nog aan niemand laten horen." De nuchtere jongeman hoopt vanavond op de overwinning en wil de 50.000 euro gebruiken om een cd uit te brengen, professionele apparatuur aan te schaffen en concerten te geven, maar ook Amerika lonkt. "Ik studeer nu aan het conservatorium in Antwerpen, maar in Hollywood en Los Angeles hebben ze specifieke scholen voor filmmuziek. Mijn grote droom is om daar af te studeren en de muziek voor een Hollywoodfilm te kunnen schrijven, zoals mijn grote voorbeeld Hans Zimmer", zegt hij. "Al zal het toch niet zo gemakkelijk zijn om vanavond, tussen al die grote groepen, te winnen. Ik ben maar alleen. Maar ik ga mijn best doen om even hard op te vallen. Ik geloof erin."

Ook zij wagen hun kans (vooral met turnen en dans)

Turnclub Athena (acrogym)

BAR-CODE (calisthenics, gymnastiek, trampoline en parkour)

Vilja Duo (ballet en luchtacrobatie)

ELEMCO (cheerleaden)

Lieselotte Diels (ritmische gymnastiek)

C-FAM (dans)

Steven Delaere (goochelaar)

Studio Adagio (gymnastische dans)

The Movement Theory (dans)

'Belgium's Got Talent', 20.40 uur op VTM

