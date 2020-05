Naar Hollywood met 55 dollar op zak, vandaag Netflix-koning van 300 miljoen: Ryan Murphy is de man achter al je favoriete series Melissa Van Ostaeyen

06 mei 2020

18u38 0 TV Ben je de laatste dagen ook druk bezig geweest met het bingewatchen van nobody uit Indiana. “Ik vertrok naar Hollywood met een droom en 55 dollar (zo’n 50 euro) op zak... Vandaag schrik ik er zelf van hoe ver ik gekomen ben.” Ben je de laatste dagen ook druk bezig geweest met het bingewatchen van de nieuwe serie ‘Hollywood’ op Netflix ? Zing je vrolijk mee met de liedjes van ‘Glee’? Huiver je van plezier bij ‘American Horror Story’ of ben je helemaal in de ban van het tragikomische ‘The Politician’? Wel, dan ben je een ‘vaste klant’ van Ryan Murphy. Hoewel zijn succes vandaag geen gelijke kent, begon hij zijn carrière als eenuit Indiana. “Ik vertrok naar Hollywood met een droom en 55 dollar (zo’n 50 euro) op zak... Vandaag schrik ik er zelf van hoe ver ik gekomen ben.”



Een droom, een paar tientallen dollars en veel doorzettingsvermogen: tiens, dat klinkt haast als het plot van ‘Hollywood’, de nieuwste Netflix-sensatie die de wereld in de ban houdt. Maar het is ook het levensverhaal van Ryan Murphy. “Als jongeman vertrok ik vol goede moed naar LA”, herinnert hij zich. “Ik had 55 dollar in mijn achterzak, maar verder had ik geen spaargeld... Ik weet niet precies wat ik gehoopt had. Als homoseksuele jongeling uit een klein gehucht voelde ik mij niet meteen op mijn plaats in die grote stad. Ik dacht niet dat ze me écht zouden aanvaarden. Maar kijk nu eens.”

300 miljoen

Vandaag loopt het inderdaad helemaal anders. Murphy is een enorm gegeerd goed in een decadente biedingsoorlog tussen Netflix, Disney en Amazon. Netflix kwam als overwinnaar uit de bus en strikte de man met een contract van maar liefst 300 miljoen dollar (277 miljoen euro). Prijzig, maar de schrijver blijkt zijn geld meer dan waard. Zijn laatste Netflix-originals, die dus uitsluitend voor het platform zijn gecreëerd, werden instant-hits. ‘The Politician’, een tragikomedie over een jonge man die het tot president van de verenigde staten probeert te schoppen, scheerde hoge toppen. Maar vooral ‘Hollywood’, het drama over misbruik en de donkere kanten van de filmsector tijdens de hoogdagen van de zwart-wit-prenten, is momenteel the talk of the town.

Kwaliteitsvolle series zoals deze zijn belangrijk om de steeds groeiende concurrentie binnen de streamingwereld een stapje voor te blijven, dus Netflix was meer dan bereid om hallucinant hoge bedragen neer te tellen voor ‘nog meer van dat’.

Kast vol Emmy’s

Maar het succesparcours van Murphy is al veel langer aan de gang, van voor er zelfs sprake was van streaming. In 1989 verhuisde hij holderdebolder naar Hollywood, waar hij zo snel mogelijk een job moest zien te strikken. Hij werkte er een tijdje als journalist, maar in 1990 waagde hij zich voor het eerst aan scripts. Zijn talent werd meteen opgemerkt en het duurde niet lang eer zijn werk begon te verkopen. In 2003 kende hij zijn grote doorbraak dankzij ‘Nip/Tuck’, een provocatieve soap over plastisch chirurgen in Miami, uitgezonden door FOX. Daarmee won hij zijn eerste Emmy. Ondertussen heeft hij al een kast vol van die beeldjes. Om nog maar te zwijgen over Golden Globes en SAG-awards. In totaal won hij al 30 prijzen met zijn creaties.

Divers

Veel van die awards kwamen er dankzij ‘Glee’. Een kitscherig, maar hartverwarmend musicaldrama waarin de hoofdrolspelers elke tien minuten in zang uitbarsten. Zet dat tegenover een ander prijsbeest: een donkere, conceptuele gruwelreeks zoals ‘American Horror Story’, waarin zelfs Lady Gaga doodgraag wil meespelen... Je zou nooit raden dat de scripts voortkwamen uit dezelfde pen. Dat Murphy een talent heeft om eender welk genre uit zijn mouw te schudden en er iets moois van te maken, is precies wat hem zo gewild maakt in de tv-wereld. Verder bedacht hij ook ‘American Crime Story’, ‘Scream Queens’ en ‘Pose’.

Confronterend

Hoe verschillend Murphy’s reeksen ook zijn, één ding hebben ze gemeen: ze hebben geen schrik om de vinger te leggen waar het pijn doet. Elke productie is op een bepaalde manier nét iets te confronterend. Het woord ‘taboe’ jaagt vele productiehuizen angst aan, maar wie een reeks bestelt bij Murphy krijgt het er standaard bij: de verhaallijnen kronkelen zich vlotjes rond racisme, misogynie, homoseksualiteit, tienerzwangerschap, seks, handicaps, autisme en depressie.

Overname

Murphy mikt doorgaans op een eerder jong, progressief publiek. Maar hij wil wel zijn eigen ding kunnen doen. De man werkte lange tijd voor 20th Century Fox, maar begon te twijfelen toen hij hoorde dat het bedrijf zou worden overgenomen door Disney. “Moet ik Mickey Mouse nu in ‘American Horror Story’ gaan steken?”, vroeg hij naar eigen zeggen aan de Fox-bazen. Kort daarna liet hij zich wegkapen door de concurrentie.

Dat Netflix net hem heeft uitgekozen als redder in nood is geen toeval. “Zijn werk heeft de volledige zeitgeist van een generatie beïnvloed”, aldus Ted Sarandos, chief content officer bij Netflix. “Hij heeft genres opnieuw uitgevonden en het verloop van de tv-geschiedenis veranderd. We waren nog nooit zo zeker van ons stuk: we hadden hem nodig. Hij moést het worden.”

Murphy werkt momenteel aan enkele toekomstige projecten voor de zender. Twee films, getiteld ‘Boys In The Band’ en ‘The Prom’, en twee series: ‘Ratched’ (gebaseerd op ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’), voor later dit jaar, en ‘Halston’, die in 2021 zal volgen.

