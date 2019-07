Na zenuwinzinking begin dit jaar: Tom Van Dyck vanavond in 'Vive le Vélo' MC

11 juli 2019

00u00 2 TV Zes maanden lang kreeg hij platte rust voorgeschreven, nadat hij tijdens de try-out van zijn theatervoorstelling 'Het beest in u' fysiek compleet was gecrasht, maar nu laat acteur Tom Van Dyck (47) weer voorzichtig van zich horen. Naast wielrenner Edward Theuns en 'vaste analist' Bert De Backer is hij vanavond te gast in 'Vive le Vélo' bij Karl Vannieuwkerke.

Terwijl hij op televisie schitterde als de ruwe bolster Carl Dockx in 'Over water', ging begin dit jaar plots het licht uit bij Tom Van Dyck. Totaal onverwacht. Een paar maanden eerder was hij naar verluidt outstanding tijdens de opnames van 'Over water 2', maar net op het ogenblik dat hij na vijftien jaar met de monoloog 'Het beest in u' naar het theater zou terugkeren, crashte de acteur volledig. Extra pijnlijk was dat die zware inzinking zich manifesteerde tijdens een try-out van de voorstelling.

Voorstelling geschrapt

"Toen heeft zijn lichaam gezegd: het stopt nu. Hij is gecrasht, het licht ging uit. Hij heeft zelfs die eerste voorstelling moeten stopzetten", lichtte Inge Geukens, de zakelijke partner van Van Dyck, toen toe. Aanvankelijk kreeg hij een maand rust voorgeschreven, maar uiteindelijk was de acteur-regisseur bijna een half jaar out. De volledige theatertournee werd daarom geschrapt. Vanavond maakt Van Dyck zijn eerste voorzichtige comeback, in 'Vive le Vélo' op Eén.

'Vive le Vélo’, 21.10 uur op Eén