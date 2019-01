Na vijftien seizoenen: doek valt definitief voor ‘Criminal Minds’ TDS

11 januari 2019

13u47

Bron: ANP 0 TV De populaire Amerikaanse dramaserie ‘Criminal Minds’ stopt na vijftien seizoenen. De laatste reeks in de serie zal eind dit jaar in de Verenigde Staten te zien zijn, maakten de makers zopas bekend.

‘Criminal Minds’, over een eliteteam van de FBI, werd voor het eerst uitgezonden in 2005. De opnames van het veertiende seizoen zijn nog in volle gang. In de lente gaan acteurs Joe Mantegna, Kirsten Vangsness, Matthew Gray Gubler en A.J. Cook aan de slag met de laatste opnames.

In 2016 werd Thomas Gibson ontslagen uit de hitserie, nadat hij op de set ruzie had gekregen met een van de schrijvers en hem tegen de benen had geschopt. De makers besloten daarop Gibsons personage Aaron Hotchner uit de serie te schrijven.