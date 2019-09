Na verwarrende afscheidsscène stellen ‘Familie’-makers kijkers gerust: “De Bomma blijft!” Redactie

17 september 2019

06u00

'Wat? Verdwijnt de Bomma na 29 seizoenen uit 'Familie'?' Het regende paniekerige reacties op sociale media nadat Anna - gespeeld door Annie Geeraerts (93) - aan haar kleinzoon Peter vroeg of hij voortaan voor de familie wil zorgen 'als ik er niet meer ben'. Dat vraagt om een woordje uitleg van de makers van de soap.

Het aangrijpende moment in ‘Familie’, dat plaatsvond op de begrafenis van Kasper, zorgde bij de kijkers voor heel wat ongerustheid, omdat ze het interpreteren als een naderend afscheid.

Annie Geeraerts - die deze week te gast zou zijn bij ‘Gert Late Night’ maar dat niet mocht van VTM omdat VIER geen aanvraag had ingediend - maakte er in het crematorium een sobere, maar erg emotionele scène van. De Bomma had Peter (Gunther Levi) bij zich geroepen, omdat ze zich zorgen maakte en zich buiten­gesloten voelde. Zij was immers de laatste van de familie die op de hoogte werd gebracht van het verkeersongeval van Jan (Jef De Smedt), waarbij Cédrics zoon Kasper de dood vond.

En dat deed haar veel verdriet. ‘Vroeger kwamen jullie altijd naar mij om alles te bespreken, nu niet meer’, was haar bedenking. ‘Ik ben blijkbaar oud.’ Daarom vroeg ze Peter om haar rol over te nemen en als de nieuwe peetvader zo veel mogelijk de familie bij elkaar te houden. Alsof zij dat niet meer zou kunnen.

Speculaties

Op sociale media gonsde het meteen van ongerustheid. ‘Euh, heb ik iets gemist, misschien? Verdwijnt de Bomma binnenkort uit ‘Familie’?’ aldus een kijker. En iemand vulde aan: ‘Wat? Gaat Anna binnenkort dood?’

De speculaties worden ook gevoed door de hoge leeftijd van de actrice. Annie Geeraerts is 93 en vormt samen met haar tegenspeler Ray Verhaeghe (Albert), ook 93, het oudste soapkoppel in Europa. Al snel ontbrandde een hele discussie op de kijkersfora. De algemene teneur: dat Anna absoluut moet blijven en dat zij nog altijd het hart van de Van den Bossches is.

Met de gezondheid van Annie Geeraerts, en ook van Ray ­Verhaeghe, gaat het trouwens prima. De actrice staat nog altijd enthousiast op de set van ‘Familie’. En opvallend veel fans hopen dat dat nog lang zal blijven duren. ‘Ik zou haar zo missen’, vindt iemand. En: ‘Ik zou haar zo graag eens persoonlijk zeggen dat zij de beste is!’

De makers van ‘Familie’, een tikje geschrokken van de commotie op sociale media, nemen de bezorgdheid graag weg. ‘Het was zeker niet de bedoeling om voor onrust te zorgen bij onze kijkers’, zegt creative producer Wim Feyaerts. ‘Maar het leek ons in het verhaal niet onlogisch dat de Bomma, gezien haar leeftijd, de fakkel van mater familias zou doorgeven aan de jongere generatie. Wat overigens zeker niet wil zeggen dat de Bomma de serie verlaat. Absoluut niet. Ze verdwijnt ook niet naar de achtergrond. Daar is allemaal totaal geen sprake van.’

Welke gevolgen heeft het ­doorgeven van die fakkel dan voor haar?

Totaal geen. ’t Leek ons gewoon een gepaste, emotionele scène in het verhaal. Annie draait nog altijd verschillende dagen per maand. We gaan haar opnameschema niet afbouwen. Haar personage zal nog evenveel te zien zijn in ‘Familie’. Binnenkort zelfs iets meer. Haar rol is verre van afgelopen.

Annie Geeraerts is 93. Hoe ­kijken jullie daar tegenaan?

Ons respect voor haar is enorm groot. Zij is ongelooflijk professioneel op de set en we kunnen allemaal echt nog iets van haar leren. Acteren is haar leven en we hopen dat ze het nog zeer lang kan doen.

Opgebaard

Ook Annie Geeraerts zelf wil nog lang bij ‘Familie’ aan de slag blijven, zo bleek al in een kranteninterview. ‘Ik wil doorgaan zolang ik kan’, zei de actrice toen. ‘Want op wat ouderdomskwaaltjes na, mag ik absoluut niet klagen. Maar ik ben me ervan bewust dat het op een dag stopt. Hoe dat zal gaan, weet ik niet. Waarschijnlijk zal Anna gewoon sterven. Ik heb wel afgesproken met de schrijvers dat ik mezelf niet opgebaard wil zien liggen. Voor de rest mogen ze mijn einde kiezen.’ (lacht)