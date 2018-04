Na ‘Topdokters’ nu ‘Nieuwsjagers’ op VIER MC

10 april 2018

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Geen ‘Topdokters’ meer op dinsdagavond op VIER, wel de nieuwe reeks ‘Nieuwsjagers’, waarin de strijd om het nieuws van een krantenredactie, die van Het Nieuwsblad, wordt gevolgd. Een reeks gemaakt door de makers van Topdokters’, zo laat de reclame ons weten

In de eerste aflevering worden we met de teletijdmachine van professor Barabas teruggeflitst naar 17 augustus 2017. Las Ramblas in Barcelona wordt opgeschrikt door een terroristische aanslag. Een bestelwagen rijdt er in op de menigte en maakt ook één Belgisch slachtoffer. Wanneer het nieuws de redactie bereikt, is het alle hens aan dek en schakelt het team een versnelling hoger. Redacteur Kim springt op de eerste vlucht richting Spanje om getuigenissen te verzamelen, Dirk gaat ondertussen op zoek naar de identiteit van het Belgische slachtoffer.

Ook het nieuws dichter bij huis maakt de krant. Gerechtsjournalist Pieter onderzoekt een dossier van twee verdwenen meisjes die mogelijks in de handen van tienerpooiers zijn gevallen. Hij schrijft er een dubbele pagina over, maar verneemt een dag later van de politie dat het verhaal geen steek houdt. En regioreporter Peter trekt naar de jaarlijkse hoogmis van de West-Vlaamse beau monde: Waregem Koerse.

Nieuwsjagers zie je op VIER, om 20.35 u.