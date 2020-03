Na ‘Thuis’ zit nu ook in ‘Familie’ verhaallijn over prostitutie: “Enkel wat bloot en sexy lingerie te zien” Hans Luyten

02 maart 2020

00u00 0 TV In 'Thuis' verdient Dries al maanden de kost als gigolo en in 'Familie' start vanavond een nieuw verhaal met Amélie als luxe-escorte. Enkele jaren geleden was betaalde seks nog taboe en niet geschikt voor een dagelijkse, kindvriendelijke fictiereeks. Maar anno 2020 zijn de grenzen duidelijk verlegd. “We evolueren mee met onze tijd.”

Even terug in de tijd: exact twee jaar geleden kwam de 'Familie'-kijker al een eerste keer in contact met een plot rond seks in ruil voor geld. Guido (Vincent Banic) kreeg toen het voorstel van de rijpere Griet (Andrea Croonenberghs) om tegen betaling een nacht met haar door te brengen. De deal ging uiteindelijk niet door, maar omdat er weken over gepalaverd werd, was de toon wel gezet. Het idee van betaalde liefde leek zo plots bespreekbaar in Vlaamse soaps, en dat krijgt nu een vervolg. Vanavond start immers een verhaallijn met dezelfde insteek, en met Amélie (Erika Van Tielen) en nieuwkomer Alex (Dorien Reynaert) in de hoofdrollen. De twee werken als luxe-escortes en bieden hun lichaam aan in ruil voor veel geld.

Expliciet? Nee

"Er zal voor de kijker een compleet nieuwe wereld opengaan. Maar 'Familie' blijft een programma met en voor het hele gezin, en dus ook voor jonge kijkers", zegt actrice Erika Van Tielen. "Er zullen geen expliciete scènes te zien zijn. Wat Amélie met haar klanten in bed doet, hoeft ook niet in beeld te komen. Dat is niet relevant voor deze reeks en daar zijn ook duidelijke afspraken over gemaakt. De kijker krijgt wel wat bloot en sexy lingerie te zien, maar het blijft allemaal toch vooral suggestief."

"Met deze verhaallijn rond Amélie hopen we de kijkers opnieuw te verrassen", zegt Wim Feyaerts, 'creative producer' van 'Familie'. "Dat zij nu als luxe-escorte werkt, komt niet uit de lucht gevallen. Het is een gevolg van de grote schuldenberg die ze heeft opgestapeld. Ze heeft snel geld nodig en ziet maar één uitweg. Het is vooral onze bedoeling om een verhaal te vertellen waarbij Amélie zich afzet tegen haar familie, en ze gaat hier duidelijk heel ver in. Op die manier belicht 'Familie' inderdaad een compleet nieuwe leefwereld. We hebben als makers niet de bedoeling om grenzen te verleggen, maar we evolueren wel mee met de huidige tijdsgeest. En ook al zijn veel taboes van vroeger vandaag bespreekbaar geworden, we kiezen er nog steeds bewust voor om die nieuwe verhaallijnen op een veilige manier neer te zetten."

Eenzelfde geluid klinkt bij de makers van 'Thuis'. De trouwe kijkers hadden de voorbije maanden ook wat uit te leggen aan meekijkende jongere gezinsleden. Dries (Yemi Oduwale) had immers een ongewone bron van inkomsten: hij ging met hoofdzakelijk oudere dames naar bed in ruil voor flink wat geld. Vorige week overwoog hij om er een punt achter te zetten, maar of dat ook zal lukken, moet nog blijken. "Er zijn bij ons geen noemenswaardige reacties binnengekomen op de bijverdienste van Dries", zegt 'Thuis'-producer Hans Roggen. "Onze kijkers zien zijn gigolo-activiteiten blijkbaar als een job zoals een andere. Met zijn aangename en minder aangename momenten. Tijden veranderen."

Het kan je buur zijn

"Het is niet ons doel of onze opdracht om grenzen te verleggen in de maatschappij", aldus Roggen. "Wij willen iedereen vooral een leuk halfuurtje bezorgen. Onze verhalen gaan wel over mensen die in je buurt kunnen wonen of familie kunnen zijn. Het zijn verhalen van nu. En daar hoort ook een verhaal zoals dat van Dries bij. Als je elke avond 1.200.000 kijkers weet te boeien, wil dat zeggen dat onze kijkers mee zijn en genieten van onze verhalen. Ook al is alles wat in 'Thuis' gebeurt gedramatiseerd en als fictie gebracht, het mag echt geen ver-van-mijn-bedshow worden voor onze kijkers. Wij willen de polsslag van Vlaanderen voelen, wat maakt dat slechts weinig thema's niet bruikbaar zijn."

'Familie’: VTM, 20 uur

'Thuis': Eén, 20.10 uur