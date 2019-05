Na teleurstelling ‘Game Of Thrones’: ook deze vreselijke serie-finales werden de grond in geboord MVO

24 mei 2019

12u11 14 TV Het laatste seizoen van de immens populaire serie ‘Game Of Thrones’ deed de publieke opinie over de reeks volledig omslaan. Fans waren niet te spreken over het “verschrikkelijk slecht geschreven” einde. Maar ‘Game Of Thrones’ is niet alleen. Ook deze finales van geliefde reeksen werden bijzonder slecht ontvangen.

Het hoeft niet meer gezegd dat ‘Game Of Thrones’ geen hoge toppen scheerde bij het kijkpubliek. Reacties op sociale media waren bikkelhard. Maar het is eerder de regel dan de uitzondering dat de finales van wereldwijd geliefde reeksen in het water vallen. Fans van series die enkele jaren geleden al afliepen sympathiseren met de ‘Game Of Thrones’-fans: “Als je dit erg vindt, heb je waarschijnlijk nog nooit naar ‘Lost’, ‘Dexter’ of ‘True Blood’ gekeken...”

1. ‘Lost’

Als het op slechte serie-eindes aankomt, is ‘Lost’ het schoolvoorbeeld. De reeks liep van 2004 tot 2010. Een groep vliegtuigpassagiers stort neer op een schijnbaar onbewoond eiland en beleeft daar waanzinnige en mysterieuze avonturen. Maar de finale was een enorme tegenvaller. Zaten ze gewoon in het vagevuur en waren ze de hele tijd al dood? Was er een tweede, alternatieve tijdlijn? In ieder geval, een einde dat zovéél uitleg nodig heeft om het te begrijpen, kan geen goede conclusie zijn.

2. ‘How I Met Your Mother’

De titel zegt het zelf: de komische reeks ‘How I Met Your Mother', uit 2005, moest in negen seizoenen tijd uiteindelijk maar één vraag beantwoorden: “Hoe heeft hoofdpersonage Ted de moeder van zijn kinderen ontmoet?” Bij nader inzien bleek dat echter helemaal niet het punt van de show te zijn, werd duidelijk in de allerlaatste aflevering. In een onverwachte twist leiden Teds kinderen uit het verhaal af dat hij hen eigenlijk probeert te vertellen hoe verliefd hij is op hoofdpersonage Robin. Maar in de laatste aflevering was nog te zien hoe die laatste trouwde met een ander populair personage, Barney. Hun plotse scheiding en Robins terugkeer naar Ted verraste vele kijkers, en niet op een goede manier.

3. ‘Gossip Girl’

‘Gossip Girl’, nog steeds één van de meest bekeken series op Netflix, bestond voornamelijk uit de geniepige getuigenissen van Gossip Girl, een onbekende blogger die het leven van de lokale studenten zuur maakte. Wat bleek? Gossip Girl was eigenlijk Dan, een man én de grote liefde van hoofdpersonage Serena. In de finale, met cliché ‘5 jaar later’-insteek, trouwde ze alsnog met hem. Fans die de serie herbekeken vonden ook fouten in de tijdlijn, waardoor Dan technisch gezien de geheimzinnige Gossip Girl niet kon zijn.

4. ‘Dexter’

‘Dexter’, de serie over een seriemoordenaar die zijn donkere behoeften exclusief leerde toepassen op andere schurken, liep van 2006 tot 2013. De afloop was echter niet waar fans van gedroomd hadden. In plaats van bloederige confrontaties, kwam het vooral tot een anticlimax. Dexter liet zijn zoontje in de steek om mijlen verderop houthakker te worden.

5. ‘The Sopranos’

Deze HBO-serie over een maffiafamilie startte in 1999 en liep voor zes seizoenen. In plaats van een spannende confrontatie, een gevecht of een gevangenisstraf, krijgen we aan het eind een doodkalme scène in een café te zien. Wat dat precies betekende kon geen enkele fan van het verhaal afleiden, maar één ding is zeker: iedereen had er meer van verwacht.

6. ‘Pretty Little Liars’

‘Pretty Little Liars’ was van 2010 tot 2017 een serie over een groep meisjes die worden achtervolgd door een persoon die hun ergste geheimen weet. Ze ging voor de plottwist waar zelfs de meest dramatische soaps zich tegenwoordig niet meer aan durven wagen: de lang verloren identieke tweelingzus bleek het allemaal gedaan te hebben. Na zeven seizoenen aan belachelijk complexe plotlijnen werd er geen echte oplossing aangeboden, gewoon een volledig nieuw personage dat er in de laatste aflevering nog met de haren werd bijgetrokken. Maar hey, het was op z'n minst een happy end?

7. ‘True Blood’

Een vreemd soort happy end dan weer, voor de vampierenreeks ‘True Blood’, die liep van 2008 tot 2014. De HBO-serie liet de epische romance tussen Sookie Stackhouse en vampier Bill Compton, die de spil van zeven seizoenen vormde, aflopen in tragedie: hij vroeg haar om hem te doden, en dat deed ze ook. Om daarna te trouwen met een man waarvan we het gezicht nooit te zien kregen. Soms is een happy end niet het ‘beste end’. Fun fact: Anna Paquin, de actrice die Sookie speelde, trouwde in het echte leven wél met vampier Bill. Of toch met de acteur die hem vertolkte: Stephen Moyer.

8. ‘Two and a Half Men’

Deze komische reeks uit 2003 bleef doorgaan nadat acteur Charlie Sheen opstapte wegens ruzie met de producers (hij werd vervangen door Ashton Kutcher), maar toch hadden fans gehoopt dat de strijdbijl in 2015 begraven zou worden tijdens het laatste seizoen. Men verwachtte dat Sheen nog een laatste keer zijn opwachting zou maken in de laatste aflevering, maar niets was minder waar. Zijn stuntman kwam wel even aanbellen, maar die werd meteen verpletterd door een piano. Tja, dat zegt genoeg, zeker?

9. ‘Buffy The Vampire Slayer’

Waanzinnig populair van 1997 tot 2003, kwam ‘Buffy The Vampire Slayer’ tot een pover einde. Het laatste seizoen werd in zijn geheel niet goed ontvangen, net als ‘Game Of Thrones’. Zo werden er last minute nog enkele ongeloofwaardige antagonisten geïntroduceerd, en vond niemand het echt indrukwekkend dat sidekick Willow ook overging naar de duistere kant.

10. ‘ALF’

Hoewel de serie uit 1986 op zich steeds komisch en luchtig was, was de finale dat allesbehalve. Het ruimtewezen ALF, dat al jaren bij de familie Tanner woonde, maakt zich klaar om terug te keren naar zijn thuisplaneet. Net voor hij daarin slaagt, wordt hij echter onderschept door de overheid, wat de kijker alleen maar kan doen vermoeden dat er op hem geëxperimenteerd zal worden tot hij uiteindelijk sterft. Normaal gezien zou de scène een cliffhanger moeten worden, maar de show werd afgelast voor de schrijvers de situatie op konden lossen, wat ons achterlaat met een enorm depressief einde.