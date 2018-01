Na 'Spoed 24/7' komt nu ook 'Politie 24/7': volg het wel en wee van de lokale politie van Antwerpen DBJ ADN

24 januari 2018

14u53 1 TV De makers van 'Spoed 24/7' filmden drie maanden lang dag en nacht bij de verschillende diensten van Lokale Politie Antwerpen, die samen zo'n 2.624 medewerkers tellen. De camera's worden in 'Politie 24/7' voor de eerste keer ook toegelaten in de telecommandokamer, hét zenuwcentrum van de Antwerpse politie.

Altijd al willen weten hoe het echte politiewerk er aan toe gaat? Vandaag stelt @een de eerste aflevering van de docureeks #Politie247 voor aan de pers. Vanaf maandag 5 februari krijg je iedere week een blik achter de schermen van Politie Antwerpen. Kijk jij ook? pic.twitter.com/UlTNFMRKZf Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

De politiediensten staan elke dag opnieuw ten dienste van de meer dan 500.000 inwoners. Vaste camera’s, bodycams en mobiele cameraploegen registreren de dagelijkse realiteit bij de Antwerpse politie in al zijn facetten. Het programma volgt in 14 afleveringen het hondenteam, de medewerkers in de vijf commissariaten, de interventieteams, het fietsteam, de wijkteams en de snelle responseteams.

Voor de allereerste keer worden er ook camera’s toegelaten in de telecommandokamer, hét zenuwcentrum van de politie van Antwerpen. Je zit op de eerste rij tijdens interventies en bij emotionele getuigenissen.

Net zoals bij 'Spoed 24/7' gebruiken we de observatieve documentairestijl", zegt Stef Soetewey, producent van het tv-productiehuis 100.000Volts.TV. "Onze tv-makers observeren de feiten en spelen er niet in mee."

Het programma is vanaf maandag 5 februari elke week te zien op Eén.

Burgemeester @Bart_DeWever en onze korpschef bekijken samen met de pers de eerste aflevering van #politie247. Vanaf 5 februari op @een. pic.twitter.com/fY9tZiTdB4 Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

De Antwerpse burgemeester heeft al een aflevering gezien en toonde zich tijdens de persvoorstelling enthousiast. "Ik ben aangenaam verrast hoe onze stad en onze politie authentiek in beeld worden gebracht", aldus burgemeester Bart De Wever.