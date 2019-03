Na Rodanya en Roger: heeft nu ook Sidney zijn ‘Temptation Island’-resultaat verklapt? KDL

25 maart 2019

17u11

Bron: Telegraaf 0 TV De kijkers van ‘Temptation Island’ zijn het er unaniem over eens: dit seizoen is bij uitstek het saaiste seizoen dat ooit werd uitgezonden. En het lijkt er niet op dat er veel beterschap zal komen, want de uitkomst van het programma zou nu al grotendeels op tafel liggen. Na De kijkers van ‘Temptation Island’ zijn het er unaniem over eens: dit seizoen is bij uitstek het saaiste seizoen dat ooit werd uitgezonden. En het lijkt er niet op dat er veel beterschap zal komen, want de uitkomst van het programma zou nu al grotendeels op tafel liggen. Na Rodanya en Morgan en Roger zou nu ook Sidney verklapt hebben dat hij en zijn vriendin Demi de ultieme relatietest overleefden.

Sidney liet op Instagram van zich horen in een privégesprekje met de Nederlandse mediapersoonlijkheid Michella Kox. Daarin heeft Sidney het over het feit dat Michella een privéaccount heeft en hij bijgevolg haar foto’s en stories niet kan zien zonder haar te volgen op Instagram. Wanneer de Nederlandse suggereert dat Sidney haar dan maar gewoon een volgverzoek moet sturen, reageert hij op een opvallende manier: “Kan toch niet, Demi checkt dat”, schrijft hij. Michella concludeert daaruit dat de twee nog steeds een koppel vormen en laat dat ook meteen blijken. Sidney blijkt daarna plots door te hebben dat hij misschien iets te veel heeft prijsgegeven. “Afleveringen kijken. Mag niets zeggen”, reageert hij lachend. Later vertelt Sidney ook nog dat er wat ‘scheurtjes’ in zijn relatie zijn door ‘bepaalde dingen’. Michella maakte screenshots (die je hieronder kan zien, red.) van het gesprek en deelde die op Instagram.

Fotoshoot

Sidney is echter niet de eerste die laat blijken dat zijn relatie ‘Temptation Island’ overleefd heeft. Eerder kon een redactrice van het Nederlandse De Telegraaf na wat speurwerk concluderen dat ook deelnemers Rodanya en Morgan nog steeds een koppel vormen. De twee deelden namelijk allebei foto’s met enkele herkenbare huisjes op de achtergrond op Instagram.“Na wat speurwerk kwamen we erachter dat dit in een wijk in Almere is”, reageerde de journaliste. “Niet gek, want Rodanya woont in Almere, maar Morgan niet. Dus het lijkt erop dat ze daar gezellig samen een fotoshoot hebben gehouden.”

Seks op de terugvlucht

En ook Roger bevestigde enkele dagen geleden in ‘Goedele On Top’ dat hij tijdens de terugvlucht van ‘Temptation Island’ naar België seks had met zijn vriendin Laura. Het enige deelnemende koppel dat nu nog een raadsel blijft, zijn Heikki en Milou.