Na protest tegen veganisme in ‘Familie’: “Zoveel gedoe om een plantaardig broodje, zeg”

TV

De Boerenbond, veehouders en ook wel een aantal trouwe fans. Allemaal zijn ze weinig opgezet met de manier waarop GAIA z’n campagne om veganisme te promoten in een ‘ Familie ’-verhaallijn heeft gekregen. “Er is nochtans niks verkeerd mee”, reageren zowel de dierenrechtenorganisatie als VTM. Dat de zender betaald wordt voor zo’n samenwerking, is niet meer dan normaal. “De makers hebben er bij de uitwerking van dit verhaal op gelet dat er geen eenzijdig standpunt wordt ingenomen.”