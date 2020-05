Na proefopnames: voorbereidingen gestart voor nieuwe afleveringen ‘Thuis’ MVO

11 mei 2020

15u37 26 TV Door de coronamaatregelen lagen de opnames van de dagelijkse fictiereeks ‘Thuis’ al enkele weken stil. Afgelopen vrijdag hebben cast en crew van ‘Thuis’ in de studio’s in Leuven voor het eerst in bijna twee maanden opnieuw scènes opgenomen, om te onderzoeken of de opnames in veilige omstandigheden konden heropstarten. Dit weekend werd de tijd genomen om de werkmethodes en de resultaten van de opnames grondig te analyseren.

Olivier Goris, netmanager van Eén, is hoopvol: “De ploeg heeft in veilige omstandigheden kunnen werken en heeft een Thuis kunnen maken die zijn plek verdient op Eén. Altijd, en misschien nu wel net meer, moet Thuis er gewoon zijn. De ploeg kan zich voorbereiden om de opnames te hervatten. De finale beslissing wordt over twee weken door het Directiecollege genomen”.

De definitieve beslissing over de heropstart zal over twee weken worden genomen. Intussen gaan de schrijvers van Thuis al aan de slag om de scenario’s aan te passen. Als er over twee weken een definitieve beslissing is genomen, kan de ploeg meteen aan de slag met voorbereidingen en opnames.

“Vanaf vandaag zijn onze schrijvers opnieuw bezig om al geschreven verhaallijnen aan te passen”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Net zoals in de proefopnames van afgelopen vrijdag zullen deze scenario’s aangepast worden aan de 1,5-meter-realiteit, zonder aan het verhaal te raken. Daarnaast gaan we ook de linken met de realiteit moeten aanpassen. Het verhaal loopt door, dus wat voorheen mei en juni was, zal nu de herfst worden.”

Veiligheid primeert

De makers van ‘Thuis’ hebben veel geleerd uit de proefopnames. Niet enkel over hoe ze scènes in beeld moeten brengen, maar ook over hoe ze achter de schermen goed, efficiënt en veilig kunnen werken. Tijdens de testopnames waren onder andere de VRT-bedrijfsarts en de preventieadviseur de hele dag in het studiocomplex, bereikbaar voor vragen en tips voor de werking; de collega’s van Human Resources waren ook maximaal betrokken.

Alle aanwezige cast- en crewleden hebben de proefdag mee mogen evalueren. Op basis van al deze input wordt het bestaande preventieplan nog verbeterd, deze keer getoetst aan de praktijktest. Natuurlijk zullen de opnames van Thuis pas hervat worden wanneer alle veiligheidsvoorschriften kunnen worden uitgevoerd.