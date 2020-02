Na ontslag showrunner blijft toekomst nieuwe ‘Lizzie McGuire’ onzeker: “We willen de realiteit van het leven tonen, niet de kindvriendelijke versie” Silke Denissen

29 februari 2020

12u06

Bron: Variety 5 TV Toen in augustus werd aangekondigd dat de reeks ‘Lizzie McGuire’ een terugkeer zou maken op Disney+, kon dat op veel bijval rekenen van enthousiaste fans. Maar nu, een half jaar later, ziet de toekomst van ‘Lizzie 2.0' er al heel wat minder rooskleurig uit. Na amper twee afleveringen werd Terri Minsky, de bedenker en showrunner van de reeks, ontslagen en ook hoofdrolspeelster Hilary Duff (32) uit haar ongenoegen op sociale media.

In een interview met Variety geeft Terri Minsky, de bedenker en showrunner van ‘Lizzie McGuire’ wat meer uitleg over haar ontslag in januari en de huidige status van de show. “Ik ben zo trots op de twee afleveringen die we gemaakt hebben", zegt ze. “Hilary heeft echt begrepen welke dertigjarige Lizzie McGuire er gezien moet worden. Het is prachtig om te aanschouwen. Ik zou het geweldig vinden als de show zou kunnen bestaan, maar ik zou het nog beter vinden als we naar Hulu konden gaan en we de show konden maken waaraan we bezig waren. Maar ik tast compleet in het duister.” Hulu is een Amerikaanse streamingdienst, dat voor het grootste deel in handen is van The Walt Disney Company.

Het verhaal van Minsky bevestigt de geruchten die al een tijdje de ronde doen: dat zij en hoofdrolspeelster Hilary Duff een volwassenere versie van Lizzie willen tonen, waar Disney een show wil maken die geschikt is voor kinderen en families, zoals het origineel. Naar verluidt was Disney het initieel eens met het voorstel van de twee vrouwen, maar toen enkele leidinggevenden de set bezochten, beseften ze welke onderwerpen in de show aan bod zouden komen.

Pauze

De opnames begonnen in november, maar werden in januari gepauzeerd vanwege de huwelijksreis van Duff. Twee dagen voor haar terugkeer werd Minsky ontslagen. “Het is belangrijk voor mij dat deze show iets betekent voor mensen”, zegt de showrunner nog. “Ik wilde een programma maken dat het waard was om dat soort toewijding op te roepen.”

(Lees verder onder de foto.)

Voorlopig werd er nog geen nieuwe showrunner aangesteld en ligt de productie dus stil. “We hebben de productie van ‘Lizzie McGuire’ een paar weken geleden gepauzeerd om tijd te voorzien voor creatieve herwerkingen”, laat een woordvoerder van Disney weten. “Ons doel is om de productie te hernemen en een authentiek verhaal te vertellen dat de miljoenen mensen die een emotionele band hebben met het personage zal verbinden, net als een nieuwe generatie kijkers.”

Gelimiteerd

Tot nog toe bleef Hilary Duff erg stil over de kwestie, maar op sociale media laat ze toch af en toe van zich horen. Eerder deze week kwam het nieuws dat Disney+ de serie ‘Love, Victor’, gebaseerd op de film ‘Love, Simon’, niet langer zou programmeren, omdat het niet familie-vriendelijk genoeg was. De film verhuisde naar Hulu. Duff deelde het nieuws op haar Instagram Stories met het bijschrift: ‘Sounds familiar’.

(Lees verder onder de foto.)

Ook vandaag laat ze van zich horen. “Ik was zo ongelofelijk enthousiast om ‘Lizzie' op Disney+ uit te brengen", schrijft ze op Instagram. “Die passie is er nog steeds. Maar ik voel een ongelofelijke verantwoordelijkheid om de fans, die net als ik met Lizzie opgroeiden en iets van zichzelf in haar herkenden, te eren. Ik zou niemand een dienst bewijzen door de realiteit van het leven van een dertigjarige te limiteren vanwege een PG-rating (kijkers van alle leeftijden toegelaten, red.). Het is erg belangrijk voor me dat de volgende hoofdstukken in het leven van Lizzie echt en herkenbaar zijn, net zoals haar ervaringen als een tiener authentiek waren." En Duff deelt duidelijk de mening van Minsky: “Het zou een droom zijn als Disney ons de show zou laten verplaatsen naar Hulu, als zij geïnteresseerd zijn. Dan kan ik dit geliefde personage weer tot leven brengen.”