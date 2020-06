Na Nederland ook een nieuwe 'Big Brother’ in België? “Een comeback met een nieuwe twist kan interessant zijn” IDR

00u00 0 TV Na 14 jaren afwezigheid keert de realityserie 'Big Brother' terug op de Nederlandse zender RTL. Wanneer het programma zal worden uitgezonden, is nog niet duidelijk, maar bij onze noorderburen wordt nu al reikhalzend uitgekeken naar de revival.

Onze commerciële zenders lijken voorlopig niet van plan om ook die weg in te slaan. Bij VTM hebben ze momenteel geen plannen, en ook bij SBS is er niets concreet. Al benadrukt woordvoerster Barbara Salomon wel dat de zendergroep boven VIER, VIJF en ZES haar opties openhoudt. "'Big Brother' is nog steeds het meest succesvolle realityformat wereldwijd. In de huidige context is de show relevanter dan ooit: we leven inmiddels in een 'Big Brother'-maatschappij. Een comeback met een nieuwe twist kan interessant zijn."