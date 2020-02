Na mysterieuze tweet van ‘Chandler’ zijn fans zeker: “Er komen nieuwe ‘Friends’-afleveringen” BDB

05 februari 2020

11u40

Bron: Twitter 0 TV Al maanden gaan er geruchten de ronde over nieuwe afleveringen van de populaire sitcom ‘Friends’. Acteur Matthew Perry (50), Chandler in de serie, gooit op Twitter nu nog wat olie op het vuur met een geheimzinnige boodschap. Volgens fans genoeg bewijs om aan te tonen dat de langverwachte comeback er binnenkort aankomt.

“Er komt groot nieuws aan”, hintte Perry op het socialemediakanaal. Verder geeft de acteur geen uitleg. Maar volgens fans kan het maar één ding betekenen: binnenkort zal aangekondigd worden dat er nieuwe afleveringen van ‘Friends’ komen.

Big news coming... matthew perry(@ MatthewPerry) link

De reacties onder de tweet zijn dan ook extatisch: “Please, zeg alsjeblieft dat er nieuwe afleveringen van ‘Friends’ komen", reageert een fan. “Dit betekent volgens mij dat het zeker is dat wij binnenkort van een comeback kunnen genieten”, laten anderen dan weer weten. Al zijn sommige twitteraars ook bezorgd. “Geef ons geen hoop, speel niet zo met onze gevoelens”, klinkt het.

Of Perry hint naar een reünie van ‘Friends’ is uiteraard niet zeker, maar de geruchtenmolen over een comeback draait al een hele tijd op volle toeren. Zo meldde The Hollywood Reporter eind vorig jaar dat er een reünie in de maak zou zijn voor HBO Max, waaraan alle hoofdrolspelers zouden deelnemen. Volgens de krant waren er gesprekken met Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) en David Schwimmer (Ross), net als met de makers van de serie, David Crane en Marta Kauffman. Volgens bronnen was de deal echter nog lang niet rond. Al hintte ook Jennifer Aniston eerder al naar een reünie toen ze te gast was bij Ellen DeGeneres. “We zijn aan het praten, maar meer kan ik niet zeggen op dit moment”, klonk het toen.