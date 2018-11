Na #MeToo: HBO neemt Intimiteit-coördinator aan voor alle shows om seksscènes veiliger te maken MVO

03 november 2018

13u00 0 TV De Amerikaanse zender HBO maakte een opmerkelijke beslissing voor de voorzetting van al haar shows. Vanaf nu krijgt elk team een Intimiteit-coördinator die ervoor moet zorgen dat seksscènes veiliger verlopen.

HBO heeft een kwalijke reputatie als het op expliciete seksscènes en extreem geweld aankomt. Denk maar aan series als ‘Game Of Thrones’, ‘The Deuce’ en ‘Westworld’. In 2015 kwam ‘Game Of Thrones’ zelfs nog in opspraak vanwege een zeer brutale verkrachtingsscène. Net daarom heeft de zender besloten om stappen te ondernemen die het filmen van zulke scènes veiliger en aangenamer moeten maken voor de acteurs.

Emily Meade (29), die in ‘The Deuce’ een pornoster speelt, kwam zelf met de vraag om een psychologisch begeleider én beschermer te krijgen tijdens haar expliciete scènes. Op dat moment werd Alicia Rodis, oprichter van Intimacy Directors International, aangenomen. Zij streeft naar een hoge standaard voor het filmen van seksuele- en seksueel gewelddadige scènes, op een manier die misbruik en respectloos gedrag tegenover de acteurs en actrices voorkomt.

Kwetsbaar

Zij coachte de cast van ‘The Deuce’ tijdens de opnames van het tweede seizoen. Haar aanpak was zo doeltreffend dat HBO deze week bevestigde dat er nu zo’n begeleider aanwezig zal zijn bij élke seksscène die vanaf nu nog voor het merk gefilmd wordt.

“Seksualiteit is iets waar zowel mannen en vrouwen zich kwetsbaar bij voelen. Toch vond men het in het verleden nooit nodig om een expert uit te nodigen tijdens seksscènes, om psychologische steun te bieden”, aldus Meade.

Badjas doorgeven

Volgens haar was de aanwezigheid van Rodis zowel voor grote als kleine dingen bevorderlijk. “Ze gaf ons iets om onze intieme delen te bedekken tijdens pauzes. Ze bezorgde ons een badjas of gaf ons kniebeschermers. Soms zelfs mondspray of glijmiddel met een smaakje.”

Daarnaast neemt Rodis alle scripts door en bespreekt ze mogelijke problemen met de cast en crew. Ze heeft persoonlijke gesprekken met elke acteur voor elke seksscène, en zoekt oplossingen voor hun bekommernissen.

“Het gaat er vooral om dat iemand anders dan jijzelf moet nadenken over seks op het scherm”, gaat ze verder. “Als er geen expert bij is, dan doe je eigenlijk gewoon wat je thuis ook doet. En dat is problematisch als je net niét wil dat het echt aanvoelt.”

#MeToo

Nu vele acteurs en actrices hun schrijnende verhalen over misbruik delen via de hashtag #MeToo, is dit voor HBO een slimme manier om hun werknemers te beschermen tegen ongewenst seksueel gedrag en zo eventuele toekomstige incidenten te voorkomen.

‘The Deuce’-bedenker David Simon zegt alvast dat hij nooit nog zonder Intimiteit-coördaniator wil werken. “De acteurs kunnen zich tot iemand richten wanneer ze zich niet comfortabel voelen, en als regisseur ben je gerust dat al je medewerkers gelukkig zijn op een veilige set.”

“Als je niemand hebt zoals ik, kan je in het beste geval niet het verhaal vertellen dat je wil vertellen”, zo zegt Rodis zelf. “In het slechtste geval zit je met acteurs die fysiek aangerand worden.”

