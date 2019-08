Na meer dan 30 jaar Calpe mag het eens iets anders zijn in ‘Goed Verlof’ SD

06 augustus 2019

De meeste duo's in 'Goed verlof' vertellen Tine Embrechts en Guga Baúl wat ze willen, maar vanavond laat Sarah hen weten wat ze zeker niét wil: de zoveelste vakantie in Calpe. De Spaanse gemeente is al 30 jaar lang de vaste vakantiestek van haar echtgenoot David, waarvan 15 jaar samen met Sarah. Het koppel ging er zelfs op huwelijksreis. Maar Sarah heeft er genoeg van en wil eindelijk eens andere oorden ontdekken. Daarom troont Guga het gezin mee naar drie bestemmingen in de Franse Provence. Benieuwd of David die met een open vizier kan ontdekken.

'Goed verlof', om 21.35 uur op VTM.