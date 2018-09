Na meer dan 25u rechtstaan: Yentl wint 'Expeditie Robinson: De Countdown' SD

06 september 2018

19u02

Bron: VIER 0 TV De winnaar van 'Expeditie Robinson: De Countdown' is na meer dan 25 uur bekend. Yentl wist het langst stand te houden en gaat naar huis met de reischeque van JOKER.

Sinds gisterenavond 17u gingen 10 Vlamingen tijdens een loodzware proef de strijd aan met elkaar, met als inzet een reis voor twee personen naar de Filipijnen. De deelnemers waagden zich aan een variant op de befaamde ‘paalproef’ uit Expeditie Robinson. Ze werden op een billboard geplaatst naast het MAS in Antwerpen en moesten het zo lang mogelijk volhouden zonder eten, drinken of slaap. En dit voor het oog van heel Vlaanderen.

Niemand had echter verwacht dat het voorproefje van 'Expeditie Robinson' zó lang zou duren. Uiteindelijk bleek een tussenkomst van Bartel het nekschot voor heel wat finalisten. Om 17u moesten de deelnemers 30 seconden op één been blijven staan. Bij het bekijken van de beelden achteraf bleek een van de kandidaten voet aan de grond gezet te hebben, waardoor Yentl met de reischeque ging lopen van 2.500 euro.

Zandstorm, hittegolf en regen werden nooit langer dan 25u staand getrotseerd, in het Verenigd Koninkrijk hield de winnaar het 22u vol. "Wat ik hier de afgelopen 24u heb gezien, tart voor mij alle verbeelding", vertelde Bartel Van Riet over de loodzware proef. "Dit is bovenmenselijk."

'Expeditie Robinson', vanavond om 20u35 bij VIER.