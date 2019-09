Na kritiek op passage in ‘Vandaag’: MNM-stem Wanne Synnave zet de puntjes op de i IDR

12 september 2019

17u00 0 TV Wanne Synnave (22), een van de twee nieuwe sidekicks van MNM-presentator Peter Van de Veire, zal zich zijn passage in ‘Vandaag’ nog lang herinneren. Wanne deed daar gisteren enkele uitspraken die bij een deel van z’n fans in het verkeerde keelgat schoten en waarvoor hij zich nu dan ook wil excuseren.

Wanne was samen met radiocollega Karolien Debecker te gast in de talkshow van Danira Boukhriss om te praten over psychologische problemen bij holebi’s en transgenders. Zo zou maar liefst 65 procent van de holebi’s al eens aan zelfmoord hebben gedacht. Een kwart van hen ondernam zelfs één of meerdere pogingen. Alarmerende cijfers, waar ook Wanne al mee geconfronteerd, zo vertelde hij in de uitzending. “Ik heb ooit met een 19-jarige jongen gedatet”, zo vertelde hij gisteren. “Zijn vader sloeg hem omdat hij dacht dat zijn zoon op jongens viel. De jongen had het er enorm moeilijk mee en heeft effectief een zelfmoordpoging ondernomen.”

Al was dat niet hetgeen waar Wanne commentaar op kreeg. Vooral zijn schets van de clichéhomo - met James Cooke op kop - kon op heel wat onbegrip rekenen. “We hebben nood aan rolmodellen die mainstream zijn” , vertelde Wanne in de uitzending. “Gewoon de man in de straat, de vrouw in de straat, die dan toevallig ook op jongens of meisjes vallen. Ik denk dat we minder nood hebben aan die flamboyante rolmodellen die een beetje in de clichés gaan.”

Glitter strooien

Uitspraken die hem duidelijk niet door iedereen in dank werden afgenomen. Wanne zag zich dan ook genoodzaakt om z’n eerdere opmerkingen te verduidelijken. “Nee, ik vind niet dat iemand zich ook maar een beetje moet aanpassen”, schrijft hij op Instagram stories. “Nee, ik vind niet dat enkel de ‘grijze muis’ (ook niet echt een vriendelijke term, als je het mij vraagt) in de media moet komen. Ik sprak vanuit mijn eigen ervaring, mijn eigen tienerjaren, waarin ik niemand had met wie ik mezelf kon identificeren.”

“Ga, strooi met glitter, wees wie je zelf wil zijn en laat je niet doen door anderen”, vervolgt hij. “Maar alsjeblieft, interpreteer mijn uitspraak niet als ‘iedereen moet zich hetero gedragen en alles komt goed.’ Want nee, we hebben geen nood aan andere rolmodellen, we hebben nood aan MEER rolmodellen, in al hun diversiteit.”