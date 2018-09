Na het succes van 'Lili en Marleen': Eén haalt 'Flikken' uit de kast TK

20 september 2018

11u12

Bron: GvA 0 TV Het succes van de heruitzendingen van 'Lili en Marleen' op VTM is ook de VRT niet ontgaan. De openbare omroep haalt vanaf 2 oktober succesreeks 'Flikken' opnieuw uit de kast.

'Flikken' is de politiereeks met onder meer Andrea Croonenberghs die tussen 1999 en 2009 op het scherm te zien was. De serie was een ware hit met gemiddeld meer dan een miljoen kijkers per aflevering. Seizoen 8, de best bekeken reeks, telde zelfs meer dan 1,5 miljoen kijkers.

De afleveringen worden vanaf 2 oktober heruitgezonden op Eén, en dat in de vroege vooravond rond 16 uur.

VTM plant trouwens nog meer nostalgie in: nu de herhalingen van 'Spoed' bijna rond zijn, haalt de zender 'Wittekerke' opnieuw van stal. Het wel en wee van het fictieve kuststadje, dat rond 14 uur uitgezonden zal worden, telt in totaal meer dan 1.000 afleveringen. VTM is dus vertrokken voor de komende vier jaar.