Na het succes van het Sportpladijs: komt 'W817' terug? De cast doet alvast mysterieus... KDL

10u28

Bron: Mediahuis 0 VRT W817 TV Woensdagavond ging de eerste show door 'Throwback Thursday in het Sportpladijs' door en dat het een groot succes was, is wel het minste dat je kan zeggen. Het zet enkele acteurs van de serie 'W817' zelfs aan het denken over een mogelijke comeback.

"We zijn aan het werken aan iets nieuws", geeft de cast enthousiast toe tijdens een interview met Het Nieuwsblad. De acteurs spelen met het idee van nieuwe afleveringen, en willen op zijn minst ook na de 'Throwback Thursday'-shows nog eens samen op het podium staan.

'W817' speelde zich af in een studentenhuis waar vier jongens en twee meisjes, Akke, Carlo, Zoë, Birgit, Steve, Tom en Jasmijn, samenhokten en veel afleveringen draaiden rond komische situaties, maar ook ernstige thema's zoals aids of homoseksualiteit kwamen aan bod. De acteurs van toen zijn nog steeds vrienden en broeden nu dus op een project. Wat dat precies zal zijn, willen ze nog niet verklappen, maar het mag dus wel duidelijk zijn dat de fans zich aan iets mogen verwachten. "We zijn er helemaal klaar voor", klink het enthousiast bij de cast.