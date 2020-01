Na het overlijden van Terry Jones: deze vijf Monty Python-sketches zijn onvergetelijk KD

22 januari 2020

14u40 35 TV De Britse acteur Terry Jones, bekend van de satire van Monty Python, is op 77-jarige leeftijd overleden. Jones was al jaren ziek en Britse media meldden dat hij volgens nabestaanden in het bijzijn van zijn vrouw Anna is overleden. Jones had een glansrijke carrière en heeft veel van de teksten van Monthy Python zelf geschreven. Wij pikten uit het grote arsenaal aan mopjes vijf van onze favoriete scènes.

1. Drie belangrijke vragen

Wanneer koning Arthur, Lancelot en hun kompanen een gevaarlijke brug willen oversteken, moeten ze eerst drie vragen beantwoorden. De eerste twee vragen, “Wat is je naam?” en “Wat is je queeste?”, zijn voor iedereen hetzelfde, maar niet iedereen krijgt dezelfde derde vraag. Lancelot hoeft enkel te vertellen wat z'n lievelingskleur is, maar de volgende krijgt al een moeilijkere vraag voorgeschoteld. Hij blijft het antwoord verschuldigd en dat wordt z’n dood. De laatste in het rijtje stelt echter zelf een vraag waardoor de man die de brug bewaakt zelf in de lucht wordt gesmeten.

2. Biggus Dickus

Het spraakgebrek van Julius Caesar zorgt voor de eerste lachers in deze hilarische scène, maar daar draait het uiteindelijk niet om. Wanneer de gevangengenomen Brian vertelt dat z’n vader Naughtius Maximus heette, wordt hij door de soldaten niet geloofd. Volgens hen is het een valse naam, zoals Biggus Dickus (Grote Penis). De Romeinse leider beweert echter dat hij écht iemand kent met die naam. Wanneer z’n soldaten het niet meer kunnen uithouden van het lachen, dreigt hij hen te arresteren. Door al het gelach kan Brian uiteindelijk ook ontsnappen.

3. Communisme

Dat Monty Python geen thema’s schuwt, mag na het zien van deze scène wel duidelijk zijn. De Britten drijven openlijk de spot met het communisme en enkele van de bekendste voorstanders van het systeem. “Niemand vertrekt met lege handen, dus hak z'n handen er maar af”, eindigt de scène. Die uitspraak vergeten we niet snel.

4. Discussie

Hoe discussieer je nu eigenlijk het best? Op school wordt ons vooral geleerd om discussies uit de weg te gaan, niet hoe je ze begint. Monty Python roept daarom een bedrijf in het leven waar je het discussiëren kan oefenen. Al is de centrale klant het niet meteen eens met de manier waarop er gediscussieerd wordt. Als dat maar niet tot discussie leidt... Of net wel, hij heeft er tenslotte toch voor betaald. Of net niet?

5. De Zwarte Ridder

Zonder twijfel de bekendste scène uit het Monty Python-universum. Waar de meeste mannen na een kleine verkoudheid al denken dat ze zullen sterven, gaat deze dappere ridder door tot het einde. Zelfs wanneer zijn ledematen in het rond vliegen, wil hij zijn nederlaag niet erkennen. “Och, het is maar een schrammetje”, klinkt het.