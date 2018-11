Na haar slechte punten: Karen Damen voelt zich geviseerd in ‘Dancing With The Stars’ IDR

09 november 2018

23u18 0 TV De aflevering van ‘Dancing With The Stars’ was er vanavond eentje waarbij de emoties hoog opliepen. Na zijn eliminatie was Fabrizio helemaal van de kaart, maar ook bij Karen Damen was er geen glimlach te bespeuren. Het ex-K3'tje voelt zich geviseerd door de jury. “Ik weet dat ik mij niet populair maak door zoiets te zeggen, maar zo komt het bij mij over”, vertelde ze achteraf.

“Ik ben er echt niet goed van dat de jury ons maar 22 punten gaf”, aldus Karen. “Ik vind dat ze veel te streng zijn voor mij. Ik denk dat ze mij afrekenen op het feit dat ik showbizzervaring heb of zo. Moest eender wie van de andere deelnemers mijn dans gedaan hebben, dan zou die persoon goede punten hebben gekregen en betere commentaar, daar ben ik van overtuigd.”

“Ik weet dat ik mezelf door dit te zeggen helemaal niet sympathiek maak, maar ‘t is wel zo volgens mij. Ik vind dat erg, want het lijkt nu alsof ik niet tegen mijn verlies kan... Maar als je het bekijkt: bij de zes anderen heeft de jury enkel opmerkingen gemaakt over het verhaal, terwijl ze daar bij Frank en mij met geen woord over gerept hebben. Bij ons ging het alleen maar over de passen. Iedereen vind het vreemd dat ze mij op deze manier aanpakken.”

Geboorte van Sky

“Weet ge, ik kan alleen maar zeggen dat we keihard geoefend hebben, dat ik keihard mijn best gedaan heb en er ook echt van genoten heb. Tot de jury haar commentaar en daarna de punten gaf. Ik heb ervoor gekozen om een tof, positief verhaal te vertellen, maar dat werd mij niet in dank afgenomen. Natuurlijk had ik graag verteld over de geboorte van mijn zoon, maar dat deed Elodie al. Ik kan dan toch moeilijk hetzelfde doen? Daarom heb ik gekozen voor die herinnering aan K3. Een persoonlijk, fijn moment. Dat werd me duidelijk niet in dank afgenomen. Ach, er valt weinig aan te doen.”

Karen is in elk geval niet van plan om het volgende week anders aan te pakken. “Ik wil de jury geen lesje leren, nee. Ik ga gewoon hetzelfde doen. Ik ga weer keihard mijn best doen en ga weer karen zijn. En als de jury dat niet leuk vindt, dan is dat jammer. Ik ga niets aan mezelf veranderen.”

“De tranen van vandaag zijn dubbel: ik ben blij dat ik door mag naar volgende week, maar de manier waarop... Weet ge, ik ben vooral heel dankbaar dat ik dankzij al mijn lieve volgers nog een week langer in de wedstrijd mag blijven. Dat is echt dankzij hen, want Frank en ik stonden op de laatste plek. En ik vind het ook gewoon zo jammer voor Fabrizio. Ik ben erg close met iedereen, en als je dan van iemand afscheid moet nemen...”