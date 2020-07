Na foute info van het Witte Huis: “Geen zorgen, ‘Paw Patrol' is niét gecanceld” SDE

26 juli 2020

15u10

Bron: People 2 TV Vrijdag zorgde Kayleigh McEnany (32), de woordvoerder van het Witte Huis, bijna voor een collectieve hartstilstand bij ouders van jonge kinderen wereldwijd. Ze beweerde namelijk dat ‘Paw Patrol’, de populaire animatiereeks van Nickelodeon, gecanceld was. Maar daar is niets van aan, verzekert de zender nu.

McEnany had het vrijdag over de zogenaamde ‘cancelcultuur’: het (online) uitsluiten van personen die in de ogen van sommigen in de fout zijn gegaan, door bijvoorbeeld bepaalde uitspraken die aanstootgevend blijken. Soms worden ook tv-series of programma’s ‘gecancelled’ en daar wilde McEnany het in het bijzonder over hebben. “Donald Trump is ontzet door de cancelcultuur”, klonk het. “En zeker cancelcultuur die betrekking heeft tot agenten. Een paar weken geleden zagen we hoe ‘Paw Patrol’, een cartoonshow over agenten, gecanceld werd. De show ‘Cops' is gecanceld. ‘Live PD' is gecanceld. En Lego heeft de verkoop van hun Lego City politie-station stopgezet." De woordvoerder vervolgde: “Dat is erg betreurenswaardig, want ik en de president steunen de 53% procent van de Amerikanen die geloven dat politie-agenten de belangrijkste jobs in dit land hebben."

Het klopt inderdaad dat ‘Cops’ en Live PD’ door hun televisienetwerk geschrapt zijn, na kritiek op de manier waarop de shows politiewerk afbeelden. Sinds 25 mei, de dag waarop George Floyd stierf na buitensporig politiegeweld, wordt er in de Verenigde Staten geprotesteerd tegen politiegeweld en racisme. De schrappingen van de tv-shows zijn het gevolg van die protesten.

“Geen zorgen”

Maar ‘Paw Patrol’, een animatiereeks over een groep hondjes die een reddingsteam vormen - met onder meer een politieagent, een brandweerman en een verpleger - gaat helemaal nergens heen. “Geen zorgen, ‘Paw Patrol’ is niét gecanceld”, liet Nickelodeon weten.

Ook fans van LEGO hoeven zich niet al te veel zorgen te maken. “We hebben geen producten uit de verkoop gehaald en zijn ook niet gestopt met de marketing van bepaalde producten", liet een woordvoerder weten. “Maar we hebben het delen van sociale media-inhoud op onze kanalen wel even gepauzeerd.”

