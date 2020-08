Na één seizoen en veel kritiek: VTM trekt stekker uit 'Wat een dag’ TDS

08 augustus 2020

08u12

Bron: Nieuwsblad 2 TV Er komt geen vervolg op ‘Wat een dag’, de dagelijkse talkshow van Davy Parmentier op VTM die in het najaar van 2019 te zien was. Tijdens de eerste afleveringen werd de show overspoeld door kritiek en dat vertaalde zich in relatief lage kijkcijfers. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

“Nu bekijken we hoe we in de toekomst met talkshows verder zullen werken bij VTM. Hoe of wat het zal zijn, dat kunnen we nog niet zeggen”, reageert VTM-woordvoerder Sara Vercauteren bij Het Nieuwsblad. “Zo ver zitten we nog niet. Dat creatieve proces is nog aan de gang. Bovendien hebben we nog wel plannen met Davy op televisie, maar ook daar kunnen we nog niet concreet over zijn.”

Het programma, dat pas rond 23 uur op antenne ging, behaalde gemiddeld zo’n 170.000 kijkers die live of uitgesteld de show volgden. Geen overdonderend succes, zo bleek dus. Ook de kritiek op het programma was vaak niet mals. Het begon al bij de proefaflevering, waarin Pascal Braeckman live op de hoogte werd gebracht van de dood van zijn goede vriendin Marieke Vervoort. Bij VTM klonk het toen dat het programma de tijd moest krijgen om te groeien.

“Het was een spannende vuurdoop”, zei Davy Parmentier toen, tot voor de start van ‘Wat een dag’ een onbeschreven blad als presentator. “Ik heb ontzettend veel geleerd. We hebben nu tijd om na te gaan wat anders kan. Wat moet de toon zijn van onze show? Werken onze vaste praatgasten bij de kijkers? Moeten we op hetzelfde uitzenduur blijven? We zitten nu héél erg laat op de avond. Misschien zou een halfuurtje eerder idealer zijn. Enzovoort. We gaan alles tegen het licht houden, alle feedback goed bestuderen. Maar er is meer dan voldoende vertrouwen om verder te bouwen. En er is de zekerheid dat VTM in dat late slot dit soort van show nodig heeft.”

Hij bleef evenwel toekomst zien: “Voor mezelf heb ik het meeste gehad aan de persoonlijke anekdotes in de intieme set. Strak en simpel. Twee zetels tegenover elkaar en enkel praten. Dat heeft voor veel mooie verhalen gezorgd die mensen anders niet zouden vertellen. Minder leuk waren de items waarbij ik in een soort comedyrol werd geduwd. Beetje geforceerd en niks voor mij. Dat hebben we dan ook snel laten schieten omdat ik me er niet comfortabel bij voelde. Net zoals dat format van tien items per uitzending. Dit programma is een echt ‘work in progress’.” Maar aan dat ‘work in progress’ komt nu dus een einde.

